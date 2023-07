Le preguntaron a DeSantis si sería vicepresidente de Trump y su respuesta fue contundente

escuchar

Ron DeSantis es muy claro: no hay posibilidad de que sea el número dos en una fórmula política. El gobernador de Florida fue contundente cuando se le preguntó si consideraría la opción de ser candidato a vicepresidente de Donald Trump, con ocasión de las elecciones presidenciales de 2024. Este martes, el republicano dijo que en ese caso “realmente no tendría ninguna autoridad”.

El precandidato por el Partido Republicano participó en el podcast de tendencia conservadora Wisconsin Right Now, en el que sostuvo que creía que era un verdadero líder y que en lo que se refería a Florida, “había logrado mucho”. “Creo que podría hacer más quedándome allí que como vicepresidente, que en realidad no tiene ninguna autoridad”, expresó.

DeSantis fue contundente: “No seré el número dos”. En ese sentido, cuando se le pidió que nombrara a dos personas que podría elegir como compañero de fórmula, no solo se negó, sino que expresó que sería “un poco presuntuoso” que en esta etapa de su campaña se adelantara a nombrar a alguien.

Ron DeSantis participó en el podcast de tendencia conservadora Wisconsin Right Now YpuTube/ Wisconsin Right Now

En contexto, el jefe de Florida anunció su campaña con el deseo de convertirse en presidente de Estados Unidos en 2024, pero para ocupar la Casa Blanca, primero debe ganar las elecciones primarias del Partido Republicano, unos comicios en los que, por el momento, pareciera que Trump lleva la ventaja, incluso aunque el exmandatario se enfrente a demandas de carácter civil y penal mientras compite.

En el podcast, el presentador Jim Piwowarczyk también le preguntó a DeSantis consideraría a Robert F. Kennedy Jr. como su compañero de fórmula, lo que el gobernador también descartó, diciendo que preferiría un candidato conservador. Kennedy se postula para la nominación presidencial por el Partido Demócrata.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante un evento de campaña, el 31 de mayo de 2023, en Salix, Iowa (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo)

Luego de anunciar su precandidatura, el gobernador de Florida se ha dedicado a recorrer el país de costa a costa para impulsar su mensaje sobre políticas conservadoras, las mismas que aplicó en su estado, el que muchos críticos llaman “su laboratorio”.

En su campaña, uno de los pilares es la crítica constante hacia Trump. El empresario lo apoyó cuando este se presentó como candidato a gobernador. Pero ahora, los dos republicanos parecen estar enfrentados y ser enemigos cuando las cámaras apuntan hacia ellos.

Donald Trump respaldó a Ron DeSantis cuando este último se postuló para la gobernación de Florida Governor Ron DeSantis/AP

Entre las críticas, DeSantis objeta la manera en que el expresidente manejó la crisis por la pandemia de Covid-19 en 2020. Quien alguna vez fue su mentor, es en 2023 su detractor y principal rival.

Por su parte, Trump critica a DeSantis desde fines del año pasado cuando, luego de que ganó la reelección como gobernador de Florida, comenzaron los rumores acerca de su interés por llegar a la Casa Blanca. “Ron DeSanctimonious” y “Ron DeSaster” son algunos de los apodos en tono de insulto con lo que el magnate suele referirse a su oponente.

Ni Trump ni DeSantis han dicho públicamente a quién elegirán como compañero de fórmula si obtienen la nominación de su partido. Sin embargo, el gobernador remarcó en el podcast que respaldaría al candidato republicano, independientemente de quién gane.

LA NACION