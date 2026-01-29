LeBron James, entre lágrimas durante homenaje, dice no saber si volverá a jugar en Cleveland

CLEVELAND (AP) — LeBron James no sabe si la noche del miércoles marcó su último viaje a Cleveland como jugador.

Si James no regresa, los Cavaliers y sus fanáticos continuaron haciéndole saber cuánto significa para ellos.

James se emocionó durante un homenaje en video que se reprodujo durante una pausa en el primer cuarto. El astro originario de la cercana localidad de Akron, de 41 años, se secó los ojos con una toalla después de que se reprodujo el video.

“Definitivamente me afectó un poco, seguro. Creo que esto se deriva de estar presente aquí. No fueron los momentos destacados. Fue simplemente estar presente. Estoy tratando de vivir el momento porque no sé si es mi última vez aquí”, reconoció James después de la derrota de los Lakers de Los Ángeles por 129-99 ante los Cavaliers.

“En cada arena visitante en la que he estado, estoy tratando de aprovechar cada momento porque muy bien podría ser la última vez. Y obviamente, significa un poco más para mí personalmente porque crecí a 35 minutos al sur de aquí”.

Con 7:46 minutos restantes en el primer cuarto, los Cavaliers mostraron momentos destacados de James, anotando 25 puntos consecutivos durante el quinto partido de las Finales de la Conferencia Este de 2007 contra los Pistons de Detroit.

Los Cavaliers ganaron ese duelo por 109-107 en doble tiempo extra para tomar la delantera en la serie. James terminó con 48 puntos, nueve rebotes y siete asistencias.

En el siguiente duelo, los Cavs vencieron a los Pistons en Cleveland para avanzar a las Finales de la NBA por primera vez.

“No esperaba eso, pero obviamente hay muchos recuerdos aquí, mucha historia. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Fue un momento genial”, dijo James.

Fue la primera vez que los Cavaliers honraron a James reproduciendo momentos destacados de ese partido. Usualmente han mostrado videos del séptimo partido de las Finales de la NBA de 2016, cuando Cleveland ganó su primer campeonato, o cuando el astro de Akron fue la primera selección general en el draft de 2003.

James pasó 11 temporadas en dos periodos con los Cavs. Se fue como agente libre en 2018 para unirse a los Lakers.

“Es un juego emotivo en general. Durante el video-homenaje se podía ver que regresar aquí es importante para él. Hay un elemento humano en todo esto”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

El resto del encuentro terminó siendo una pesadilla para James y los Lakers.

James sumó apenas 11 puntos, la primera vez en sus 13 visitas a Cleveland como jugador contrario que ha sido mantenido por debajo de los 20. Atinó sólo tres de 10 tiros de campo y ninguno de sus tres triples en 27 minutos.

Fue la peor derrota de James en Cleveland como jugador visitante. Tiene un récord de 10-3, pero ha estado en el lado perdedor en sus dos últimas visitas.

“Cada vez es especial y te recuerda lo que está tratando de hacer por la ciudad y ver el amor que recibió”, dijo el base de los Cavaliers, Donovan Mitchell, quien totalizó 25 puntos.

El único momento destacado para James en la segunda mitad fue ver a su hijo, Bronny James, jugar los últimos ocho minutos. El joven James, quien anotó su primera canasta en la NBA en Cleveland la temporada pasada, sumó ocho puntos, incluyendo un par de triples.

“Fue un momento bastante genial para él y para nuestra familia. Y mi mamá está aquí viendo a su hijo y a su nieto”, dijo LeBron James. “Es genial y surrealista que mi mamá pueda ver a su hijo y a su nieto jugar en la NBA”.

Bien entrado en una temporada récord número 23, James ha reiterado que no sabe qué depara el futuro, pero espera al menos un viaje más a Cleveland.

“No he pensado ni siquiera en una gira de despedida. Creo que eso vendrá después (de la temporada)”, dijo. “Hace ocho años, cuando me fui a Los Ángeles, si me hubieras preguntado si todavía estaría jugando en el '26, habría dicho que no.

“Sigo jugando este deporte a un alto nivel y todavía amo el proceso. Se trata de cuánto jugo puedo exprimir de esta naranja. Estoy en una batalla con el Padre Tiempo y lo estoy tomando un poco personal”.

_____

