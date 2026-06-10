El DHS lanza una alerta sobre ataques a satélites y prepara un plan de defensa para EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó una estrategia federal orientada a proteger los sistemas espaciales de Estados Unidos frente a amenazas en la órbita terrestre. Se trata de un esquema de protección que busca neutralizar los ciberataques que ponen en riesgo la estabilidad de servicios globales.

En qué consiste el plan de defensa publicado por el DHS en EE.UU.

El pilar central de esta iniciativa radica en la implementación del marco técnico denominado SPARTA. Según un comunicado oficial, es una estructura de recursos públicos diseñada para proveer herramientas de defensa a las corporaciones del sector aeroespacial.

La infografía de SPARTA que muestra las vulnerabilidades que pueden tener los satélites Aerospace

El plan defensivo utiliza recursos que fueron detallados por la agencia. Entre ellos, destacan:

Un listado de Indicadores de Comportamiento destinados a la detección de anomalías de forma directa en los módulos orbitales, publicado en abril de 2025.

destinados a la detección de anomalías de forma directa en los módulos orbitales, publicado en abril de 2025. Un catálogo de Contramedidas Priorizadas para guiar a los operadores en la contención de accesos no autorizados, difundido en marzo de 2026.

El propósito principal del programa consiste en facilitar la identificación de actividades cibernéticas maliciosas a bordo de los satélites, antes de que ocurra una afectación en la superficie terrestre. Como complemento a estas medidas operativas, las agencias de ciberseguridad planean lanzar de forma abierta una guía de referencia de código abierto en los próximos meses, para optimizar el desarrollo de sistemas ciberresistentes.

El ciberataque satelital de 2022 que motivó el plan defensivo del DHS

Según el DHS, la necesidad de establecer medidas de seguridad nacional cobró urgencia tras un ataque informático a gran escala ejecutado el 24 de febrero de 2022. En esa ocasión, operadores militares de origen ruso ejecutaron una ofensiva cibernética coordinada contra las redes comerciales de comunicaciones por satélite.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la incursión digital dañó miles de módems satelitales de la red KA-SAT de Viasat ubicados tanto en Ucrania como en diversos países de la Unión Europea.

La agresión afectó severamente el comando y control de las comunicaciones civiles y militares en la región, además de paralizar de forma temporal servicios esenciales fuera de la zona de conflicto directo.

El plan del DHS busca combatir las vulnerabilidades que pueden presentar los satélites X @CesiumAstro - X @CesiumAstro

De hecho, el impacto del malware inutilizó la conectividad de internet para clientes particulares. A su vez, inutilizó el monitoreo remoto de miles de turbinas eólicas en Alemania y afectó a organizaciones en varios países de Europa.

Funcionarios del DHS destacaron la importancia del nuevo plan de defensa en EE.UU.

Pedro Allende, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la entidad, declaró en el comunicado que el lanzamiento del plan de defensa era “necesario” para continuar con investigaciones de seguridad nacional.

“Estos esfuerzos representan hitos importantes para garantizar las capacidades espaciales de las que dependen cada vez más nuestra infraestructura crítica nacional y las misiones del DHS”, aseveró.

Satélite De La NOAA Hoy

Por su parte, Ernest Wong, responsable técnico de Ciencia y Tecnología, destacó la relevancia de contar con un sistema de detección de amenazas. “Estos recursos de la industria representan un importante primer paso para reducir las barreras y permitir que los sistemas espaciales sean resistentes a las ciberamenazas actuales y emergentes”, sostuvo.