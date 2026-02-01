LeBron James jugará como reserva en su 22º Juego de las Estrellas seguido

Tras ser descartado como titular por primera vez desde 2004, LeBron James fue escogido este domingo como uno de los jugadores reserva para el Juego de las Estrellas de la NBA, el 15 de febrero en Los Ángeles

El alero de Los Angeles Lakers alargó así su racha de selecciones para el gran partido de exhibición hasta las 22 consecutivas

James, de 41 años, fue uno de los siete suplentes anunciados el domingo para la Conferencia Oeste después de una votación realizada por los entrenadores

Los otros seleccionados del Oeste fueron Anthony Edwards (Timberwolves), Jamal Murray (Nuggets), Kevin Durant (Rockets), Devin Booker (Suns), Deni Avdija (Trail Blazers) y Chet Holmgren (Thunder)

LeBron, que siempre había sido escogido como titular desde 2005, no formó esta vez parte del grupo elegido por los aficionados, jugadores y periodistas, dado a conocer el pasado 19 de enero

Ese quinteto de titulares del Oeste lo formarán Stephen Curry (Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Luka Doncic (Lakers), Victor Wembanyama (Spurs) y Nikola Jokic (Nuggets)

En la Conferencia Este los suplentes elegidos el domingo fueron Donovan Mitchell (Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Jalen Johnson (Hawks), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Scottie Barnes (Raptors) y Jalen Duren (Pistons)

La lista ya conocida de titulares del Este está formada por Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Maxey (Sixers), Jaylen Brown (Celtics) y Giannis Antetokounmpo (Bucks)

El Juego de las Estrellas, que se disputará en la cancha de Los Angeles Clippers, estrenará este año un nuevo formato en el que dos equipos de jugadores de Estados Unidos y un combinado de figuras internacionales pugnarán en un minitorneo de partidos de 12 minutos