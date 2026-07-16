LeBron James mantiene a la NBA en vilo sobre su próximo destino

LeBron James dejó en suspenso a sus aficionados y a toda la NBA durante una aparición este jueves en el Fanatics Fest de Nueva York, en la que no reveló el misterio sobre su próximo equipo.

James, que acaba de cerrar su etapa en Los Angeles Lakers, acudió a este popular evento para aficionados al deporte para registrar un episodio de su podcast "Mind the Game", que tuvo como invitado a Tyrese Haliburton.

La estrella de los Indiana Pacers desató una gran ovación cuando abrió el programa preguntándole a James si tenía alguna decisión que anunciar.

"Acabamos de hablar de esto detrás del escenario", respondió el alero. "Vale, vale, lo dejo", aceptó Haliburton.

El futuro del máximo anotador histórico de la NBA ha sido objeto de una especulación febril desde que anunció en junio su salida de Los Ángeles tras ocho temporadas y un título de campeón en 2020.

Entre los destinos más mencionados están los Cleveland Cavaliers, su equipo natal al que condujo al título en 2016 tras alcanzar sus dos primeros anillos con los Miami Heat.

También se contempla su regreso a Miami, donde formaría dupla con el recién fichado Giannis Antetokounmpo, así como su incorporación a los Philadelphia 76ers para formar un superequipo con Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

De quedarse en la Conferencia Oeste podría unirse a los Golden State Warriors y jugar junto a su buen amigo Stephen Curry, o alinearse junto al joven talento de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards.

"He escuchado Warriors, he escuchado Philly", dijo James en respuesta a la pregunta de un aficionado. "Veremos qué pasa".

En su conversación con Haliburton, James habló sobre su pasión por seguir compitiendo a sus 41 años y sus pensamientos sobre cómo se configurará la NBA la próxima temporada.

"Creo que el Este va a ser muy emocionante", dijo LeBron en unos comentarios que algunos tomarán como pistas sobre su decisión. "Diría que esta es la primera vez en mucho tiempo que, al llegar a una pretemporada, se va a hablar un poco más de la Conferencia Este que del Oeste".

James tuvo también palabras de reconocimiento para los Lakers y calificó su etapa allí como "un viaje increíble".

"Estoy deseando ver qué viene después", añadió. "Va a ser divertido, vaya donde vaya".