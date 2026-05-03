Leclerc pierde dos posiciones en la clasificación final del GP de Miami tras sanción

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) recibió este domingo una penalización de 20 segundos tras el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, una sanción que lo hizo retroceder del sexto al octavo puesto, indicaron los comisarios.

En lucha con Oscar Piastri (McLaren) por el tercer lugar, Leclerc dejó pasar deliberadamente al australiano al inicio de la última vuelta con la esperanza de adelantarlo más adelante.

Pero cometió un error al hacer un trompo antes de golpear un muro, aunque pudo reanudar la marcha.

El monegasco fue sancionado por cortar las chicanes en la última vuelta después de este incidente.

"El coche n.º 16 hizo un trompo en la última vuelta en la curva 3 y golpeó el muro, pero continuó en pista. El piloto nos informó que el coche parecía estar en buen estado, aunque no tomaba correctamente las curvas a la derecha", explicaron los comisarios.

"Debido a este problema, se vio obligado a cortar las chicanes hasta la bandera a cuadros. Determinamos que el hecho de que tuviera que cortar las chicanes significa que obtuvo una ventaja. El hecho de que tuviera un problema mecánico, fuera cual fuera, no es una razón justificable", agregaron.

Se le impuso un "drive through" (paso por la calle de boxes, ndlr), pero la carrera ya había terminado, por lo que la sanción se transformó en una penalización de 20 segundos, lo que hace que Leclerc baje al octavo puesto, por detrás de su compañero británico Lewis Hamilton (6.º) y del argentino Franco Colapinto (Alpine, 7.º).

"Estoy muy decepcionado conmigo mismo. Es enteramente culpa mía y es un error", lamentó el monegasco tras la carrera.

Por otra parte, Max Verstappen (Red Bull) recibió una penalización de cinco segundos por haber pisado la línea blanca a la salida del pit lane.

Pero esta sanción no tiene ningún efecto en la clasificación, ya que el neerlandés conserva su quinto lugar.