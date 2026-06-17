Lee Kang-in, en el firmamento surcoreano pero a la sombra en el PSG

Lee Kang-in vive dos situaciones completamente opuestas: suplente en el PSG desde hace tres años pero peso pesado en la selección de Corea del Sur, que el jueves se enfrenta a la anfitriona México en la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Norteamérica.

Aunque todavía no ha alcanzado el nivel de icono nacional de Son Heung-min, el jugador del PSG es considerado como uno de los mejores talentos de su generación.

Este año fue elegido mejor jugador del país de 2025 por la Federación Surcoreana, precisamente por delante de Son.

En la entrada en liza contra República Checa el pasado jueves, el dorsal 19 repartió grandes pases, todos exitosos, y encontró en cada momento los espacios y el ritmo adecuado.

En el debut del combinado asiático se estrenó con asistencia, sirviendo a Hwang In-beom en el primer gol (1-1, minuto 67). Como volante escorado a la derecha, tuvo libertad de movimientos y cubrió amplias zonas del sector ofensivo de su equipo.

A sus 25 años disputa su segundo Mundial tras Catar 2022, donde ya contabilizó asistencias. Cuatro años después, es todavía más importante en la creación del juego.

Con su capacidad de proyección y su inteligencia táctica, trabajada bajo las órdenes de Luis Enrique en el PSG, es a menudo él quien desbloquea el juego de la selección.

- Canterano del Valencia FC -

Su rostro es de los más destacados en la publicidad nacional y es titular indiscutible con la selección de Corea del Sur (88 partidos y 11 goles).

Nacido en el seno de una modesta familia de Incheon, en la costa oeste del país, se dio a conocer a los seis años al ser uno de los protagonistas de un programa televisivo de telerrealidad que buscaba descubrir los nuevos talentos del fútbol.

A los 10 años, sin hablar una palabra de español, se instaló con su familia en Valencia, donde entró en el centro de formación del equipo ché, hasta debutar en 2018 con el primer equipo.

De Valencia pasó a Mallorca y tras dos temporadas fichó en 2023 por el PSG, movimiento con el que se convirtió en la estrella de Corea, más aún cuando contribuyó a la victoria de los Juegos asiáticos ese mismo año.

Sin embargo, en Francia su estatus es mucho más discreto, y es apenas utilizado por Luis Enrique en los partidos importantes, pese a que el técnico asturiano no quiso venderlo el pasado verano boreal.

Esta temporada solo ha sido titular en Liga de Campeones en una ocasión, contra el Bayern Múnich. Esa titularidad se debió además a una plaga de lesiones de sus compañeros.

A partir de cuartos de final, su participación se redujo a un solo partido desde el banquillo, lo que podría llevar al surcoreano a querer un cambio de aires en busca de más minutos.

- "Tenemos confianza en él" -

Le quedan dos años de contrato pero "si el jugador pide salir y si llega una buena propuesta a la mesa, como para cualquier jugador, puede salir", explicó a la AFP una fuente cercana.

"Pero hace falta que se cumplan esos dos puntos, de lo contrario se quedará", insistió.

El polivalente centrocampista, que puede jugar en banda o como falso número nueve, sí ha contado con más minutos de juego en el campeonato liguero.

A finales de enero, al ser preguntado por el jugador, Luis Enrique valoró su trayectoria.

"Llegó el mismo año que nosotros. Fue importante. Mostró que tenía el nivel físico y técnico pero le faltó un poco de regularidad para ser más importante", explicó.

También le faltó "un poco de suerte" relativa a lesiones, la última de ellas en enero, cuando fue titular en la final de la Copa Intercontinental contra Flamengo.

Discreto, curioso, respetuoso y profesional, es apreciado por el cuerpo técnico y por los jugadores, que destacan su humor y buen estado de ánimo, según cuenta a la AFP una fuente cercana al jugador.