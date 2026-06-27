Lejos de casa, Canadá quiere abrirse camino en su Mundial

Alcanzado su primer punto, victoria y clasificación para las eliminatorias de un Mundial, el anfitrión Canadá afronta con la máxima ilusión los dieciseisavos de final contra Sudáfrica, esta vez sin el apoyo de su público.

Canadienses y sudafricanos abrirán el telón de los duelos a vida o muerte el domingo en Los Ángeles a partir de las 12.00 (19.00 GMT).

Ambos debutan en un choque de eliminatorias de Copa del Mundo, cuyo ganador se medirá en los octavos de final a Países Bajos o Marruecos.

A diferencia de Estados Unidos y México, Canadá es la única de las tres selecciones anfitrionas que no competirá en esta ronda ante su afición.

Tras avanzar como segunda de su grupo, al igual que Sudáfrica, la aventura canadiense se traslada a California y después, en caso de victoria, a Houston.

"Este camino no ha terminado. En muchos aspectos, esto casi acaba de empezar. Nos vemos en LA", dijo el jueves la selección norteamericana a sus seguidores en X.

- ¿Davies por fin disponible? -

Canadá se adentra en terreno desconocido tras una fase de grupos en la que, con la ausencia de su estrella Alphonso Davies, empató con Bosnia y Herzegovina (1-1), abrasó a Catar (6-0) y perdió ante Suiza (2-1), cediéndole a los helvéticos el primer lugar del Grupo B.

"Voy a centrarme en los puntos positivos y en la reacción de mi equipo", dijo el seleccionador Jesse Marsch después de que Canadá tuviera buenas ocasiones para sacar un empate ante Suiza.

"Queríamos seguir adelante impulsados por la energía que reina aquí en Canadá (...). Pero vamos a Los Ángeles y buscaremos hacer vibrar de nuevo a nuestro país. Estamos donde queríamos estar: en la fase de eliminación directa", insistió el técnico de nacionalidad estadounidense.

Para creer en metas mayores, Canadá espera recuperar a su capitán Alphonso Davies, al que una lesión muscular le impidió competir en un Mundial ante su afición.

"Debería estar listo", dijo Marsch sobre el carrilero estrella del Bayern Munich.

- Sudáfrica "cree en sí misma" -

Jonathan David, la otra figura del plantel, asumió el liderazgo ofensivo con un triplete ante Catar.

Ante Suiza, sin embargo, el delantero de la Juventus se quedó en blanco y fue Cyle Larin, atacante del Southampton, el que destacó.

"Sé que nuestro equipo tiene corazón", dijo Jesse Marsch al advertir el desafío físico que les espera ante Sudáfrica.

Los Bafana Bafana, que decepcionaron en el juego inaugural del torneo, saldado con derrota 2-1 ante México, fueron ganando fuerza contra la República Checa (1-1) y especialmente ante Corea del Sur (1-0), abriéndose así el camino hacia las eliminatorias.

En tres participaciones (1998, 2002 y 2010), Sudáfrica nunca había logrado superar la fase de grupos pero su seleccionador, el belga Hugo Broos, no se conforma con ello.

"Este equipo cree en sí mismo", advirtió Broos, quien tomó las riendas de la selección en 2021.

Antes del duelo ante Corea "había una enorme presión sobre nosotros, pero lo conseguimos... Estamos listos para desafiar a los canadienses", remarcó el técnico que, a los 74 años, planea retirarse de los bancos al término del torneo.