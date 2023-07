Leo Messi le habló en inglés a los hinchas de Inter Miami para que lo vayan a ver a su segundo partido: “See you tonight”

escuchar

La llegada de Lionel Messi a la MLS generó la curiosidad de los fanáticos del fútbol alrededor del mundo y, fiel a su competitividad, el rosarino deleitó a todos con un espectacular gol de tiro libre en su primera aparición con los colores del Inter de Miami. Este martes será su primer partido de titular y la expectativa, otra vez, es alta. En la previa compartió una historia con sus más de 480 millones de seguidores de Instagram y sorprendió con la elección de su idioma.

El astro del fútbol revolucionó Estados Unidos desde que se dio a conocer su sorpresivo pase al Inter Miami, luego de su paso por el París Saint-Germain y su frustrado regreso al FC Barcelona. Desde que se dio a conocer la noticia, las camisetas del equipo se empezaron a vender en cantidad y muchos argentinos viajaron a Miami para volver a ver al campeón del mundo en Qatar 2022.

El gol de tiro libre de Lionel Messi en su debut con el Inter Miami en la Leagues Cup(AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Tal fue el boom mediático, que las estrellas del deporte no quisieron perderse el gran evento. Tanto el basquetbolista LeBron James y la extenista Serena Williams reservaron sus lugares especiales para ver el gran debut de Messi ante el Cruz Azul por la Leagues Cup. El rosarino pagó con creces la expectativa y emocionó al público con el espectacular gol que convirtió a pocos minutos de que se termine el encuentro y las reacciones como las de la extenista se viralizaron en las redes sociales.

Este martes, en la previa a una nueva actuación, Leo Messi volvió a su cuenta de Instagram.“Nos vemos esta noche en el DRV PNK Stadium”, escribió en una historia en el que se ve el estadio de su nuevo club colmado de camisetas rosadas y con fuegos artificiales en el aire. Pero lo curioso, aunque lógico, fue que comenzó a escribir en inglés.

La publicación de Lionel Messi en su cuenta personal de Instagram Instagram: @leomessi

El primer mensaje que sorprendió a todos fue el saludo que le escribió a LeBron James luego del conmovedor abrazo que se dieron en la previa al partido. “Thanks a lot, brother. It was really nice to see you”, escribió. Este martes, en cambio, se dirigió a sus millones de seguidores en el país norteamericano a través de una publicación en su feed. “See you tonight at the DRV PNK Stadium”, comentó. La caja de comentarios, se llenó de mensajes en aquel idioma, esperando que el argentino vuelva a sorprender a todos con sus jugadas.

Este martes, el equipo del entrenador Gerardo Martino y las estrellas Lionel Messi, y Sergio Busquets enfrentará al Atlanta United donde se destaca el argentino campeón del mundo, Thiago Almada. El partido corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, torneo que aglutina equipos de Estados Unidos y México.

¿Messi habla en inglés? Un compañero respondió y sorprendió a los periodistas

Con pocos días en Miami, el argentino mostró un gesto inesperado para sus pares. Así lo contó el defensor DeAndre Yedlin, un futbolista estadounidense de 30 años que es parte de la nueva estructura que está armando Gerardo Martino, en conferencia de prensa. Así, evaluó cómo es su inglés para comunicarse con el resto de los jugadores.

El defensor DeAndre Yedlin contó cómo se comunica Lionel Messi en inglés (@TyCSports)

Una de las consultas que se realizaron en la rueda de prensa es acerca de cómo interactúa Messi con el resto del plantel ante la barrera idiomática que existe entre el español y el inglés. “Su inglés es suficiente para seguir adelante, habla con todos”, explicó el defensor.

LA NACION