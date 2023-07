Leo Messi dejó el entrenamiento del Inter Miami y zafó de la multa por un detalle: “Acaba de pasar esto”

escuchar

La Messimanía llegó a Miami, por lo que cada movimiento del capitán de la selección argentina es seguido al detalle por los medios nacionales (que viajaron hasta allá) e internacionales. Tras ser visto en un supermercado con su familia, así como relajado y sonriente en cada foto que se tomó (como de costumbre) con los fanáticos, este viernes, en tanto, las cámaras de TyC Sports capturaron el momento en que Lionel Messi abandonó el entrenamiento de su nuevo equipo, Inter Miami, y para sorpresa de los periodistas cruzó, con su auto, cuando el semáforo estaba en rojo.

“¿Se dan cuenta? Se fue Messi. Y ni nosotros nos dimos cuenta. Acaba de pasar esto, miren. Primera multa para Leo Messi en Estados Unidos”, dijo, en broma, el conductor Ariel Rodríguez, al presentar el video en cuestión. Sin embargo, al instante, los periodistas advirtieron que lo escoltaba un patrullero. “No le busquemos la quinta pata al gato”, acotó, rápidamente, el relator Hernán Feler. Es que, efectivamente, la policía lo acompañaba y le habilitaba el paso.

Luego, los periodistas discutieron acerca de la concurrencia de los hinchas a la puerta del entrenamiento del Inter Miami, donde Messi comparte la cancha con sus flamantes compañeros desde el jueves. Todavía no firmó su contrato y tampoco fue presentado por la franquicia ante los aficionados de manera oficial. Sin embargo, en los hechos, La Pulga ya se mueve como futbolista del club de Florida.

Messi cruzó en rojo el semáforo en Miami y sorprendió a los periodistas argentinos pero, vale aclarar, era escoltado por la policía

Desde el lugar de los hechos, el cronista Gastón Edul contó que la mayoría de los seguidores que se acercaron a la puerta del centro de entrenamiento del Inter Miami son argentinos, aunque también los hay chilenos y mexicanos. En cuanto a la cantidad de personas que se agolparon, Edul estimó que no fueron más de 50 y aseguró que, un fenómeno similar, ocurría en su primer club, Barcelona.

El argentino que estuvo en el mismo supermercado que Messi... y no se dio cuenta

No todos los días se comparte lugar con una estrella mundial. Menos habitual aún es ni siquiera haberlo advertido. Eso es lo que le ocurrió a un hincha argentino, residente en Miami, que en diálogo con la misma señal televisiva contó su historia. “Justo ayer, cuando Messi estaba en Publics, yo estaba en ese momento, pero no me di cuenta”, relató, frustrado, este joven, que portaba una camiseta de la selección.

Incrédulo, Edul le consultó al fanático: “¿Estabas en otra góndola del mismo supermercado?”. Resignado, respondió que notó una extrañeza en el ambiente, que sin embargo, no atribuyó a la posible presencia de Messi en el lugar. “Si justo yo vi a todos los policías y dije: ‘Qué raro tanto policía’. Pero nunca pensé.... Yo estaba comprando cebollas para mi viejo. Me dormí mal”. A su vez, explicó que su despiste le quitó el sueño anoche. “Encima, usó el mismo ajero que yo y todo”, cerró esta persona, casi regodeándose en el lamento.

INSÓLITO: ¡ESTABA COMPRANDO CEBOLLAS EN EL MISMO SUPERMERCADO QUE MESSI Y NUNCA SE DIO CUENTA! 😅



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/EGzWeLIZo6 — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2023

El domingo, en un evento titulado por el Inter Miami como El descubrimiento, Messi será oficializado como nuevo jugador del club, junto a sus nuevos ex-compañeros, Jordi Alba y Sergi Busquets.

LA NACION