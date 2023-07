De Rey a Rey: así fue el efusivo saludo entre LeBron James y Lionel Messi en el debut del argentino en Inter Miami

escuchar

Este viernes llegó el día más esperado por los hinchas del fútbol mundial: Lionel Messi se presentó por primera vez con la camiseta del Inter de Miami en un partido oficial. No obstante, en este histórico evento estuvo el legendario basquetbolista LeBron James, quien saludó al rosarino minutos antes de que comience el partido.

El campeón del mundo causó una revolución en los Estados Unidos cuando se dio a conocer la noticia de que iba a ser nuevo futbolista de la MLS. Pero la espera terminó y este viernes, desde las 21 horas, el capitán de la selección argentina fue foco de atención en el partido que disputaron el Inter y el Cruz Azul por la Leagues Cup, torneo que aglutina equipos norteamericanos y mexicanos.

LeBron James está presente para ver el debut de Messi en Inter Miami. pic.twitter.com/LOpCC2qHSt — VarskySports (@VarskySports) July 21, 2023

Antes de que comience el gran partido, muchas figuras internacionales se acercaron al DRV PNK Stadium, entre ellos estuvieron el cantante Marc Anthony y la familia de modelos Kardashian. Pero también hubo representación nacional con la llegada del conductor de televisión, Marcelo Tinelli, quien se acercó junto a su primo Luciano “El Tirri” y sus hijos.

No obstante, la visita estelar fue la del múltiple campeón de la NBA, LeBron James, quien tuvo un lugar de privilegio para este evento y se mostró con un look total white de piluso y remera, aunque su inconfundible barba no dejaron dudas de que se trataba de él.

Señoras y señores…



El abrazo entre LeBron James y Lionel Messi 😍⚽️ pic.twitter.com/Np6oL4ikLl — NBA Latam (@NBALatam) July 22, 2023

Minutos antes de que el árbitro diera el pitido inicial, se acercó al banco de suplente y se fundió en un gran abrazo con Lionel Messi, con el que intercambió algunas palabras. El basquetbolista, que se mostró contento durante toda la jornada, aprovechó la visita para sacarse una foto con uno de los socios del club David Beckham y su esposa Victoria, la ex Spice Girl.

Cabe destacar que LeBron James disfruta de sus días libres, antes del comienzo de la preparación para una nueva temporada de la NBA que comenzará el 24 de octubre de 2023.

Durante el primer tiempo del partido, los hinchas del club corearon el apellido del futbolista argentino, quien estaba tranquilo esperando su oportunidad en el banco al lado del mediocampista español, Sergio Busquets. En tanto, el Inter de Miami sufrió varias llegadas del equipo rival, que estuvo a punto de convertir el primer gol de la jornada.

No obstante, la mínima diferencia la consiguió el equipo local de la mano de Robert Taylor y se fue a los vestuarios ganando el partido de la Leagues Cup. Ya en el inicio de la segunda parte, ingresó Messi, como capitán y figura.

El detalle de Juanita Tinelli en su pelo para vivir a tono el debut de Messi en Inter Miami

Una de las familias que decidió ir fue la de Marcelo Tinelli, quienes tomaron un vuelo para estar presente en los primeros minutos del rosarino en la MLS. “Sale la barra brava a alentar a Leo Messi y al Inter de Miami”, escribió el conductor de televisión este viernes en una publicación de Instagram en la que él, su primo Luciano “El Tirri” y sus hijos Francisco, Juanita, Lolo y Mica posaron como jugadores de fútbol luciendo las camisetas titulares del nuevo club del rosarino. Pero un detalle llamó la atención de todos.

Francisco, Marcelo, Juanita, El Tirri, Lolo y Mica Tinelli listos para ir a ver el debut de Lionel Messi en Inter de Miami Instagram: @marcelotinelli

El look de Juanita Tinelli para ver el debut de Lionel Messi

Juanita Tinelli compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró su look especial para ver el debut del capitán de la selección. “Color, by Mica Tinelli”, indicó y en el fragmento mostró las mechas rosadas que combinan con el color del club.

