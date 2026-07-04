Leones de Marruecos se devoran a Canadá y avanzan a cuartos del Mundial

Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.

Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8' que sentenció el encuentro.

Pese a un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Catar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.

Los Leones del Atlas se enfrentarán en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.

- Canadá lo buscó -

Canadá mostró sus intenciones desde el arranque. Jonathan David se escapó por la izquierda y obligó a Yassine Bounou a intervenir. En el otro costado, Eustaquio se asociaba con el central Luc De Fougerolles, quien se incorporaba para apoyar los ataques.

En los primeros diez minutos los Canucks ya tenían contra las cuerdas a Marruecos. Un remate de Tani Oluwaseyi exigió nuevamente a Bounou.

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi intentaban responder con balones largos para superar la presión canadiense en el mediocampo y ganar las espaldas de la defensa rival.

Ismael Saibari, una de las principales amenazas ofensivas marroquíes, buscaba entrar en juego, pero tuvo que abandonar el campo aparentemente por una lesión. Soufiane Rahimi ingresó en su lugar y fue el primero que tuvo una clara para Marruecos con un disparo a los 28 minutos.

En el bando canadiense, Eustaquio marcaba el ritmo del encuentro. La figura del Porto distribuía el balón y aparecía constantemente en los ataques. Tajon Buchanan buscaba la individualidad, complicando la vida de Noussair Mazraoui y Redounane Halhal.

Casi se arma una trifulca tras un empujón de Hakimi a Richie Laryea, pese a que la bola ya había sido controlada por el portero marroquí. El árbitro aseguró por el brazo al hombre del PSG evitando la confrontación. Ambos fueron amonestados.

El duelo se puso intenso en el contacto físico. La primera mitad terminó con más tarjetas amarillas (6) que tiros al arco (5).

- Los Leones salen a comer -

Los Canucks quisieron mantener el ritmo de la primera mitad, pero los Leones ya tenían identificadas a sus presas. En una falta cobrada desde la derecha, Hakimi puso un centro rasante hacia la boca del área para Ounahi, que conectó en primera un derechazo imposible para el portero canadiense y para las piernas de las defensas.

Marruecos se encendía y recuperaba más rápido el balón. Díaz y Hakimi encontraban espacios para combinar con precisión.

Los canadienses aún se escapaban por el centro con un recién ingresado Cyle Larin y luego con Eustaquio, que generó una falta que David cobró y mandó sobre el travesaño. Bounou luego contuvo un disparo a media distancia de Tajon Buchanan.

Pero la tarde era de Marruecos. Inspirado, Brahim Díaz se proyectó por la derecha, enganchó y lanzó el centro, otra vez para Ounahi, quien anotó el segundo. El mediocampista del Girona estuvo a punto de extender su récord, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño.

Y, cuando los canadienses aún soñaban con el descuento, Marruecos les arrebató el balón y otra vez Díaz condujo el balón y asistió a Rahimi, quien selló el triunfo de los africanos.

"Siiir! Siiir!" (Adelante), eran los gritos de aliento de la hinchada de Los Leones del Atlas. Por ahora los africanos siguen escribiendo una nueva historia y disfrutan de su clasificación a cuartos, el mismo día en que EE.UU. festeja sus 250 años de independencia.