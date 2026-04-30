Lesiones golpean a los Raptors: Barnes renguea e Ingram se queda fuera en la derrota

CLEVELAND (AP) — Tras ver cómo su equipo desperdiciaba una ventaja de 12 puntos en la segunda mitad la noche del miércoles, el entrenador de Toronto, Darko Rajakovic, tiene problemas mayores mientras los Raptors buscan evitar la eliminación.

El escolta All-Star Scottie Barnes recibió un rodillazo en el cuádriceps por parte de Thomas Bryant durante la primera mitad del quinto juego de la serie de primera ronda de los Raptors contra los Cavaliers de Cleveland. Barnes también recibió un golpe en el ojo durante la primera mitad en una jugada debajo del aro.

Mientras tanto, el alero All-Star Brandon Ingram no jugó la segunda mitad debido a una inflamación en el talón derecho. Y el pívot suplente Sandro Mamukelashvili no disputó los últimos 12 minutos después de que pareció resentirse de la rodilla en un intento de triple para cerrar el tercer cuarto.

Con Barnes rengueando e Ingram fuera, los Raptors fallaron sus primeros 12 tiros del último cuarto y cayeron 125-120 ante los Cavaliers.

“Obviamente, tuvo algún efecto. No podía jugar con el mismo ritmo con el que estaba intentando jugar”, dijo Barnes sobre la lesión en el cuádriceps, que ocurrió en una penetración hacia el aro.

Barnes —quien tuvo 17 puntos y 11 asistencias en el quinto juego— promedia 24 puntos y ocho asistencias en la serie. RJ Barrett es el máximo anotador de los Raptors en los playoffs, con un promedio de 24,4 puntos.

Ingram ha estado lidiando con la lesión en el talón desde hace un par de semanas. Los preparadores de los Raptors intentaron volver a vendarle el pie durante el segundo cuarto antes de que se determinara que no regresaría por el resto del partido.

Ingram se fue de 0 de 2 en tiros de campo y sumó un punto, un rebote y dos asistencias en 11 minutos. Promedia 12 puntos en la serie y venía de anotar 23 en la victoria de los Raptors en el cuarto duelo el domingo.

Ingram promedió 21,5 puntos mientras disputaba un récord personal de 77 partidos en la temporada regular.

“Obviamente, lo necesitamos en la cancha. Su capacidad para generar juego, su defensa y todo lo que aporta”, señaló Barnes.

El base Immanuel Quickley no ha estado disponible durante la serie debido a una distensión en el isquiotibial derecho.

Barnes afirmó que jugaría el sexto encuentro la noche del viernes mientras los Raptors buscan evitar la eliminación, pero Rajakovic adoptó una postura más cautelosa.

“Mañana sabremos más. Faltan 48 horas para el próximo partido. Tengo esperanza de que vamos a tener jugadores disponibles”, añadió Rajakovic.

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