Líbano e Israel intentan nuevamente un acercamiento en Washington

Negociadores israelíes y libaneses se reúnen a partir del jueves en Washington, a pocos días de la expiración de un alto el fuego que no ha impedido cientos de muertes en bombardeos israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá

Este encuentro, el tercero de este tipo, tiene lugar al día siguiente de una serie de ataques israelíes contra una treintena de sitios en Líbano, que causaron al menos 22 muertos, según el Ministerio de Salud libanés

Los representantes de ambos países ya se habían reunido el 23 de abril en la capital estadounidense

El presidente Donald Trump había anunciado en esa ocasión una prórroga de tres semanas de la tregua y expresó la esperanza de un acercamiento histórico entre los dos vecinos de Oriente Próximo, que no mantienen relaciones diplomáticas

La tregua fue prorrogada hasta el domingo 17 de mayo

Desde su entrada en vigor el 17 de abril, más de 400 personas han muerto en ataques israelíes, según un recuento de la Afp basado en cifras oficiales

Israel se ha reservado el derecho de seguir atacando a Hezbolá, el movimiento chiita proiraní que arrastró a Líbano a la guerra tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el 28 de febrero

En sus propias negociaciones indirectas con Washington, Irán exige que toda tregua incluya también al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a su aliado Hezbolá