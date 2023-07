Lionel Messi sorprendió en modo “Hombre-Araña”: la increíble atajada en medio de firmar muchas camisetas

escuchar

Lionel Messi debuta este viernes en Inter Miami. Tras su presentación oficial y sus primeros entrenamientos en el equipo de la MLS, el furor que generó el capitán de la selección argentina no para. Cada vez aparecen más fotos y videos de lo que fue su primera semana en Miami y mucho de ese material se viraliza en las redes sociales. Como es el caso de uno particular, donde se ve a Leo Messi en modo Spiderman.

El rosarino tiene hoy, desde las 21 horas de Argentina, su primer desafío con el club de Florida, en el inicio de la etapa de grupos de la Leagues Cup. Allí, Inter Miami enfrentará a Cruz Azul de México por la primera fecha y el partido cobra importancia por la presencia de Messi. El 10 estará en el banco de suplentes pero podría ingresar en el segundo tiempo. Lo mismo su excompañero del Barcelona, Sergio Busquets.

El domingo pasado, en lo que fue la presentación de Messi bajo una tormenta en Miami, hubo muchos momentos memorables. Desde el saludo con David Beckham y su familia, a las gracias que hicieron sus hijos Thiago, Ciro y Mateo, y la presencia de grandes figuras como Paulo Londra, Camilo, Evaluna, y por supuesto, su amigo Kun Agüero.

Sin embargo, este viernes, apareció un nuevo video de Messi en el día de su presentación. En un tuit que compartió @Max_Power_Arg, se escucha a alguien decir: “Así de cerca estamos de The Goat”, en referencia a La Pulga. Y mientras tanto se puede ver cómo los hinchas le tiran sus camisetas para que se las firme el 10 y después los de seguridad, se las devuelvan. Sin embargo, en medio de toda esa locura, uno de los fans le tira un marcador a Messi desde la tribuna que el argentino ataja como si nada: “Está bien que soy un pesado con Lionel Messi... pero miren cómo agarra el marcador en el aire. Locura de reflejos”, escribió junto al video.

Lionel Messi sorprendió en modo "Hombre Araña" al atajar un marcador desde lejos

En el video se ve de fondo a Thiago, su hijo mayor, que observa la escena incrédulo ante la locura de los fans por su papá. Los de seguridad intentan que no le tiren más nada, ni camisetas ni marcadores, ya que no da abasto. “Muchachos, tengo algo que confesarles: Messi es Spiderman”, escribió otro usuario en la red social del pajarito al viralizar el video.

Lionel Messi y, de fondo, Gerardo 'Tata' Martino, los dos argentinos que tendrán su primer partido en Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Esta noche, en el debut de Messi, sin dudas estará su familia y amigos más cercanos. Así también como algunos famosos argentinos que viajaron a ver el estreno de La Pulga, como por ejemplo Marcelo Tinelli, quien está con toda su familia rumbo al estadio: “Ahí va la barra brava”, escribió en una foto. En esa imagen ya están todos con la camiseta negra del Inter Miami y se los puede ver a sus hijos Francisco, Lolo, Juanita y Micaela, y a su primo Luciano El Tirri. Juanita, que viajó desde París para poder estar con ellos, se hizo un look especial y acorde a los colores del Inter Miami.

Dónde ver el debut de Lionel Messi

Con las entradas al estadio Sold Out (agotadas), los fans que no puedan estar ahí, intentarán seguirlo por la televisión. Sin embargo, no es tan sencillo ya que los partidos de los equipos norteamericanos solo están disponibles en vivo por Apple TV+, lo que implica, primero tener un dispositivo de la marca de “la manzanita” y después, adquirir el paquete correspondiente.

