Es argentino, enfrentó a Inter Miami y advierte a Messi antes de su debut: “Bastante flojitos”

En la ciudad de Doral, a una hora de viaje de donde entrena Lionel Messi en Miami, un argentino llamado Bautista Domínguez lucha por el sueño de ser futbolista profesional. Sin tener al lado a Sergio Busquets o Jordi Alba, se desempeña como jugador del Miami United, un equipo semi-profesional que compite en el equivalente de una cuarta división del fútbol argentino.

Mediante pruebas pagas –que oscilan un monto entre 150 y 300 dólares-, Bautista mostró su talento en varios equipos de Estados Unidos, incluidos los que militan en la MLS. “Jugué en la Reserva de Colegiales en Argentina y cuando podía firmar contrato con ellos me decidí a venir para acá en busca de algo mejor. Tuve varias pruebas en equipos de Nueva York, pero cuando me querían ofrecer un contrato no tenía papeles. Ahí las puertas se te cierran”, explicó el mediocampista de 26 años, que divide su tiempo como estudiante de la carrera de Psicología y encargado en un complejo de canchas de fútbol.

Bautista Domínguez con la pelota en sus pies en el Miami United

En 2018, con 21 años, tras varias pruebas a cuestas, Bautista encontró el club Miami United para dar sus primeros pasos en un deporte que fue creciendo con el tiempo, a pesar de no ser de los más populares de Estados Unidos. “Acá las temporadas son cambiantes, cuando llegué a la NPSL –nombre de la liga- había chicos que tenían pasado en Europa, Brasil y eran bien pagos con sueldos cercanos a los 3000 dólares mensuales. Hoy en día, varios inversores se fueron y el jugador que más gana llega a cobrar 600 dólares. Lo nuestro es más por amor al fútbol”, detalló Bautista.

-Sin los papeles, ¿cómo pudiste quedarte en el país?

-Ahora estoy con la Visa de estudiantes que te la dan por cinco años. Acá te becan por jugar a la pelota y si sos bueno te ayudan con eso. Una vez que encontrás esa tranquilidad te acomodas en el país y vas viendo las diferentes oportunidades que hay.

Los libros y el fútbol conectaron para que Bautista pueda seguir un camino dentro de una nueva nación, a la que llegó solo, sin su familia y donde se tuvo que poner el overol para trabajar en diferentes lugares como valet parking, mozo y diferentes roles en gastronomía para acompañar una actividad semi-profesional que apenas le daba dividendos para subsistir.

-¿Qué estudiás y cómo es el panorama una vez que se te vence la Visa?

-Estudio en la Florida National University. A fin de año me recibo de psicólogo, así que este será el último año para estudiar y jugar al fútbol. Después de este tiempo existen posibilidades para seguir estudiando y así estirar la Visa con un programa llamado Open IT donde te dan un año para aplicar a un trabajo y así crezcan tus posibilidades de extender tu estadía.

Conocedor del arte de empezar desde cero, Bautista, en su llegada a Estados Unidos, se juntó con conocidos y amigos de la universidad para alquilar un departamento, en una misión que se empantanó en reiteradas ocasiones por los altos costos. “Miami es uno de los estados más caros del país, la plata se te va en el alquiler. Cuando convivía con otras personas éramos seis en un departamento con dos habitaciones y pagábamos 500 dólares cada uno”, sostuvo quien hoy en día vive con su hermano y su familia.

Gol de Bautista Domínguez en la liga de los Estados Unidos

Para completar su experiencia, dijo cuánto es el costo –estimado- a la hora de armar la lista del supermercado para abastecerse de víveres. “Acá hago un cálculo de 200 dólares por mes. Si uno vive solo, con 50 dólares por semana te las rebuscas”, dijo.

La llegada de Lionel Messi que revolucionó Miami

Junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Lionel Messi vivió una presentación multitudinaria para lo que es la historia de Inter Miami. A partir de su llegada, su coterráneo Gerardo Martino y otras estrellas del fútbol internacional decidieron armar sus valijas para acompañarlo en un equipo que marcha último y parece no encontrar el rumbo.

-¿Qué podés decir de Inter Miami?

-En el club donde estoy armaron un amistoso en mayo contra Inter y ellos no podían dar dos pases seguidos. Tuve que marcar a Josef Martínez y eran bastante flojitos. Cuando faltaban 15 minutos para que termine el partido, el DT de ellos lo suspendió porque hacía calor y se acalambraban. Fue bastante raro.

Lionel Messi y, de fondo, Gerardo 'Tata' Martino, los dos argentinos que tendrán su primer partido en Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

La llegada de Messi no solo será un condicionante para que Inter Miami levante en lo futbolístico, sino que en lo anímico debido a estar en las últimas posiciones de su zona. “Va a estar bueno verlo a él en acción y se va a tener que poner el equipo al hombro de verdad”, enfatizó.

Por otra parte, destacó la calidad de los refuerzos que llegaron al plantel, aunque sugirió que rodeen a Messi de gente joven que pueda hacer el trabajo sucio. “No considero que los rivales sean fuertes, pero Inter es muy flojo. Acá son todas máquinas de gimnasio, es muy físico el fútbol. Si lo rodean con chicos jóvenes, Messi va a andar bien”, aclaró como conocedor de la liga.

A una hora de distancia del epicentro donde Messi es considerado el rey, Bautista Domínguez es uno de los tantos argentinos que nació con el sueño de ser futbolista profesional y eligió también Miami para desplegar su talento en las ligas del suburbio estadounidense.