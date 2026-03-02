LA NACION

Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores 2026

Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores 2026
Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores 2026Chris Pizzello - Invision

LOS ANGELES (AP) — “Sinners” fue la gran ganadora de los Premios del Sindicato de Actores 2026, entregados el domingo durante una ceremonia que reconoció las mejores actuaciones en cine y televisión.

Presentado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, el espectáculo se transmitió en vivo por Netflix.

Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine. Entre los ganadores en televisión estuvieron Keri Russell por “The Diplomat”, Noah Wyle por “The Pitt” y Seth Rogen, además de un premio póstumo para Catherine O’Hara por “The Studio”.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Actor 2026.

CINE

Elenco

“Sinners”

Actor

Michael B. Jordan, “Sinners”

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Actriz de reparto

Amy Madigan, “Weapons”

Actor de reparto

Sean Penn, “One Battle After Another”

Elenco de acrobacias

“Mission: Impossible — The Final Reckoning”

TELEVISIÓN

Elenco de drama

“The Pitt”

Elenco de comedia

“The Studio”

Actriz en una serie dramática

Keri Russell, “The Diplomat”

Actor en una serie dramática

Noah Wyle, “The Pitt”

Actriz en una serie de comedia

Catherine O’Hara, “The Studio”

Actor en una serie de comedia

Seth Rogen, “The Studio”

Actriz en una serie limitada o película para televisión

Michelle Williams, “Dying For Sex”

Actor masculino en una serie limitada o película para televisión

Owen Cooper, “Adolescence”

Elenco de acrobacias

“The Last Of Us”

AP
Conforme a
The Trust Project