Live Nation llega a acuerdo con el gobierno de EE.UU. en caso antimonopolio

Live Nation llegó este lunes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el caso federal antimonopolio presentado contra el gigante del entretenimiento estadounidense, informó un alto funcionario del Departamento de Justicia.

El anuncio se produce pocos días después del inicio de un juicio antimonopolio contra Live Nation en Nueva York.

El caso se inició durante el mandato de Joe Biden, cuando el Departamento de Justicia acusó a Live Nation de controlar prácticamente todo el negocio de los espectáculos en vivo en Estados Unidos.

Nueva York y otros estados que formaban parte de la demanda contra Live Nation rechazaron sumarse al acuerdo y afirmaron que sus acciones legales continuarían.