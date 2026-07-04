Llamado de atención para el campeón: Cabo Verde expone la peor cara de Argentina en el Mundial

MIAMI (AP) — Argentina ingresó a boxes tras casi despistarse ante Cabo Verde en el Mundial. Tiene menos de cuatro días para ajustar su motor si no quiere quedarse afuera de la carrera antes de tiempo.

La angustiosa clasificación del reinante campeón a los octavos de final, con una victoria 3-2 sobre el novato equipo africano el viernes en tiempo extra, encendió alarmas por el funcionamiento de la Albiceleste, que había superado invicta la fase de grupos, controlando el juego y sin sufrir embates de los rivales.

Inesperadamente, la modesta Cabo Verde expuso falencias en la gestación del juego. La tenencia de la pelota, su rasgo distintivo, se volvió espesa y no tuvo puntos de ruptura, a excepción de Messi, que con el gol que anotó la víspera elevó a 20 su marca como máximo artillero histórico en la historia de los mundiales.

El 10 es el rescate emotivo y futbolístico de Argentina. En cuatro partidos de la actual edición, lleva convertidos los mismos goles (7) que en Qatar hace cuatro años. Pero el capitán tiene 39 años y quedó exhausto tras completar los 120 minutos bajo un calor y humedad insoportables.

“Esto son mata-mata y nadie te regala nada", reconoció el astro brindando un diagnóstico a fondo de los problemas argentinos. "Lo importante ahora es descansar, sacar las cosas positivas y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas. Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no presionamos bien. Ellos golpearon con sus armas”.

El técnico Lionel Scaloni, que cumplió 100 partidos al frente de la selección, ha demostrado que se ajusta a la pura actualidad en el rendimiento de los futbolistas. En otro ejemplo, dispuso que el debutante lateral Facundo Medina jugara en lugar del campeón mundial Nicolás Tagliafico. Se prevén modificaciones para el cruce contra Egipto el martes en Atlanta.

“Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo que es no bajar nunca los brazos”, manifestó Scaloni. “Siempre se puede mejorar, pero es importante que el equipo respondió en los momentos difíciles”.

El medio y los 9 bajo revisión

La versión 2026 del campeón del mundo está emparentada directamente con el bajo nivel de sus mediocampistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister y de los centrodelanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Leandro Paredes, un cinco más posicional que saltó desde la banca en los cuatro partidos, subió sus acciones para jugar. Podría hacerlo en lugar de Fernández, a quien la novela de una supuesta transferencia al Real Madrid le ha costado una versión muy desmejorada del futbolista que brilló en Chelsea la última temporada. De esta forma, Mac Allister podría adelantarse y asociarse mejor con Messi.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez no logran sacarse ventaja en la pugna por el centro del ataque. La Araña reemplazó al delantero del Inter Miami en el complemento, no marcó pero al menos mostró mayor ímpetu, por lo que podría ser el titular el próximo partido.

Reemplazar a un campeón como Ángel Di María es una pesada carga para cualquier jugador. Thiago Almada no superó el reto y Nicolás González se impone como variante.

Otro punto de déficit del equipo son los laterales. El costado derecho es una zona de mucha fragilidad, con un Nahuel Molina que no está bien futbolísticamente y Gonzalo Montiel con déficit en lo físico. Un dilema para Scaloni.

Messi, Cuti y Lisandro, abanderados

El capitán abrió el marcador con un gol extraordinario, cuando con un movimiento sutil bajó el balón con la zurda y definió ante Vozinha, que después se redimió y le cerró el arco.

El astro recibió el premio a jugador del partido, pero la figura descollante fue el zaguero Lisandro Martínez, por su gol y una asistencia a Messi en las que demostró sus cualidades para salir jugando desde campo propio.

El defensor del Manchester United, que dejó atrás una grave lesión de rodilla, y Cristian Romero son los guardianes de una defensa que debió lidiar con la velocidad de los africanos con muy poca colaboración de los volantes y los laterales.

Romero fue infranqueable en el mano a mano y de cabeza despejó todo en área propia y por esa misma vía le dio el triunfo a la Argentina en tiempo extra.

“Alguno podrá subestimar a ciertos equipos por sus nombres, pero sabíamos que este nunca iba a ser un partido fácil. Es lo que hace que esta Copa del Mundo sea tan especial. Todo está increíblemente reñido, y cada partido es extremadamente difícil”, reflexionó Messi.

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