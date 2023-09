escuchar

Una mujer mexicana explicó en redes sociales la confusión que sintió cuando, al llegar a migraciones en Estados Unidos, le quitaron su visa. Iba a Florida en un viaje familiar por el cumpleaños de su hija. Sin embargo, no le permitieron el acceso porque supuestamente había infringido las reglas de ese país. La turista se sintió confundida, según dijo, y acusó que los argumentos de las autoridades no correspondían a la realidad. Aunque trató de explicarles que la información que tenían de ella no era cierta, no logró cambiar su destino.

La usuaria @soylamamaviajera contó que tenía un viaje junto a su hermano y su hija para que esta última conociera Disney. Llegaron todos juntos al aeropuerto de Orlando, pasaron por los filtros de seguridad y ahí cuando todo se complicó. “Así como fui, regresé”, expresó.

Para dar contexto, detalló que hace algunos meses, específicamente en diciembre de 2022, viajó junto a su esposo y sus dos hijas para pasar allí las fiestas de fin de año. En ese momento, los oficiales migratorios descubrieron que su marido se había quedado más tiempo del permitido en una de sus visitas anteriores, por lo que le retiraron el visado. A ella y a las dos pequeñas les permitieron ingresar, así que las tres pasaron sus vacaciones en EE.UU. y el hombre tuvo que volver a su hogar.

Una mujer contó cómo le quitaron la visa en el aeropuerto de Orlando

En ese instante, las autoridades le hicieron saber a la mujer que tanto ella como las menores no tenían ningún problema y que podían volver a EE.UU., pero en esta nueva visita a Orlando ocurrió lo contrario. En su video, la tiktoker acusó que le prohibieron el paso por el incidente que había tenido su esposo y le pidieron que entregara su visa: “Me dijeron que yo también estaba involucrada porque tenía un vínculo con él”.

Le dieron información falsa

La mexicana trató de remover la sanción, pero los oficiales le habrían contestado que, además de lo que había sucedido en 2022, tenían información de que su esposo todavía enfrentaba problemas en EE.UU.: “Me preguntaron la razón por la que él no había viajado conmigo y les comenté que obviamente porque no tenía visa y se quedó en la casa (...) Pero el policía me dijo ‘me informaron que todavía él está en el país, en el área de migración’”.

La turista quedó confundida. No obstante, al final no le quedó otra que aceptar las órdenes de los policías. “Me extraña que le hayan dado esa información al oficial porque lo que pasó fue en diciembre y él (su marido) no ha vuelto a viajar a EE.UU. Entonces no sabemos a ciencia cierta por qué me la quitaron”, concluyó.

Le quitaron la visa de EE.UU. por un problema que tuvo su esposo en el pasado Freepik

La grabación fue reproducida al menos 100 mil veces y obtuvo decenas de comentarios de personas que especularon sobre los motivos: “Lamentablemente será muy difícil que vuelvan a aprobarte la visa”; “Una vez que te quitan la visa, ya no te la dan”; “Quizá hay una persona con su mismo nombre que tiene problemas, cuando hay homónimos son bien comunes ese tipo de casos”; “Piensan que se quedó en EE.UU. y que lo vas a ir a ver”, escribieron.