Lluvia posterga finales de Eala y Jódar en el Abierto de Washington

La filipina Alexandra Eala y el español Rafael Jódar, dos de las figuras emergentes del tenis en la actualidad, pelearán por el título este lunes después de que el mal tiempo postergara las finales del Abierto de Washington este domingo.

Enfrentando a la estadounidense Jessica Pegula, Eala inició la lucha por el primer título de su carrera hasta que temprano en el segundo set y con el marcador 6-4, 1-2 a favor de su contrincante, se detuvo el encuentro.

Más de 5 horas de retraso culminaron cuando pasadas las 21.00 en la capital estadounidense llegó de manera oficial el anuncio del cambio en el calendario de competencia.

Mientras que Jódar, quien no alcanzó a pisar pista, buscará cerrar su mejor semana del 2026 imponiéndose sobre el número diez del mundo, Taylor Fritz.

Jódar, de 19 años, venció a Arthur Fils (N.22), el experimentado Kei Nishikori, Lorenzo Musetti (N.15) y al chileno Alejandro Tabilo (N.30) en ruta a la gran final.

Aunque el de Madrid se coronó en el ATP 250 de Marrakech en abril del presente año, la obtención del ATP 500 significaría el título más importante de su carrera.

Según fuentes oficiales, la final de WTA iniciará a las 12 mientras que la final de ATP lo hará no antes de las 13 con horario local.

-También llueve en Montreal-

El Masters 1000 de Montreal también estuvo marcado por la lluvia en su primera jornada.

Solamente dos partidos se disputaron este domingo, dejando como resultado las victorias de Shang Juncheng y el español Jaume Munar.

Juncheng superó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por doble 6-3 mientras que Munar dejó en el camino a Rinky Hijikata con un parcial de 7-6(3) y 6-3.