Un profesor llamado Jason Gibson utilizó un patrón inusual durante la corrección de los exámenes parciales de historia en la Universidad Estatal de Alcorn, Mississippi. Allí, implementó una referencia oculta en las consignas para descubrir si sus estudiantes usaban la inteligencia artificial al resolverlas.

En qué consiste el truco que usó el profesor para descubrir a los alumnos que usan IA

El docente diseñó una trampa dentro de las instrucciones escritas del examen para el ensayo sobre la Revolución Industrial y la era digital. Según contó en un video que publicó en TikTok, Gibson insertó la palabra “Madagascar” en una fuente de color blanco que era invisible sobre el fondo claro del documento.

El profesor explicó cómo implementó su truco para descubrir el uso de la IA en los exámenes

Cuando los estudiantes copiaron el texto completo para pegarlo en un chatbot, el sistema leyó el término oculto e intentó integrarlo en la respuesta generada. El software produjo frases inconexas como “Madagascar flota de lado a través de la tarde”.

De esta manera, el profesor se dio cuenta de que los alumnos no revisaron sus trabajos antes de realizar la entrega final. La coincidencia en el error se dio en dos clases distintas.

Además, muchos de los textos contaban con una redacción pulida y gramaticalmente correcta que no demostraba un esfuerzo intelectual real. A partir de la publicación del hallazgo en la red social, rápidamente se generó repercusión.

“No lo revisaron”: las palabras del profesor tras descubrir a sus estudiantes

El docente detalló cómo fue el proceso de evaluación y sus hallazgos. Su testimonio resaltó el asombro por la falta de revisión de los exámenes.

“32 de mis 35 estudiantes entre dos clases reprobaron una parte de su examen parcial porque todos usaron IA para generar su respuesta completa”, contó Gibson. Asimismo, enfatizó que los alumnos ni siquiera leyeron los textos que ellos mismos enviaron para su calificación.

El profesor subió varios videos a TikTok para contar cómo fue su estrategia en los exámenes, que detectó las fallas en dos clases distintas TikTok Jason Gibson

“Primero y ante todo, Madagascar no tiene nada que ver con la Revolución Industrial”, manifestó el docente. Además, aclaró que su objetivo principal no fue causar la falla de los estudiantes por placer personal.

“No obtengo ninguna satisfacción al ver a los estudiantes fracasar; no es mi intención que reprueben”, explicó. En ese sentido, reflexionó: “Si van a usar IA para generar la respuesta completa, al menos léanla de nuevo o traten de ponerla en sus propias palabras”.

El comunicado de la universidad luego de que el profesor detectó el uso de IA en exámenes

El método de Gibson se viralizó en redes con millones de vistas y provocó un profundo debate sobre la tecnología en las aulas. Algunos usuarios celebraron su creatividad, mientras otros cuestionaron si la táctica penalizó de forma injusta a los jóvenes.

Dos de los 32 alumnos afectados por el truco del profesor apelaron la decisión del docente

La Universidad Estatal de Alcorn envió un comunicado al medio USA Today, donde afirmó que la integridad académica es un pilar de su misión institucional. “Estamos orgullosos de nuestro cuerpo docente y de las formas creativas en que se defienden a medida que la inteligencia artificial transforma las aulas y nuestro mundo actual”, dice el mensaje de la institución.

Más allá del mensaje general, la institución evitó criticar a los alumnos involucrados: “No hacemos comentarios sobre estudiantes individuales ni sobre asuntos de personal. Nuestro enfoque sigue siendo preparar a nuestros estudiantes para utilizar estas herramientas de manera honesta y graduarse listos para liderar en este panorama en constante evolución”.

Dos estudiantes de los 32 afectados presentaron una apelación tras el anuncio de las calificaciones.