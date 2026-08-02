Ron DeSantis vs. Marco Rubio: lo que revelan las encuestas rumbo a las primarias republicanas de 2028

Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., aparecen como dos posibles candidatos para las elecciones primarias presidenciales del Partido Republicano en 2028. Las últimas encuestas posicionan a uno de los aspirantes con ventaja y el respaldo público del presidente Donald Trump.

Primarias republicanas 2028: porcentajes de apoyo de Rubio y DeSantis

Si bien todavía no se conocieron oficialmente las candidaturas para la contienda primaria, ya se realizaron sondeos sobre quiénes tienen apoyo de los posibles votantes. Según The New York Times, entre DeSantis y Rubio, el secretario de Estado tiene la ventaja.

Marco Rubio tiene varios puntos de ventaja sobre Ron DeSantis como posible candidato para las primarias republicanas a presidente de 2028 ERIC LEE - POOL

Rubio registra mediciones que alcanzan hasta el 38% del apoyo en uno de los sondeos, realizado por Emerson College. DeSantis, por su parte, cuenta con porcentajes que llegan hasta el 13%.

Esa cifra del mandatario de Florida corresponde al informe de Zogby Analytics. Estos números reflejan las cifras de cada candidato según los resultados que mostraron las 15 encuestas más recientes.

Los resultados de Rubio y DeSantis en cada una de las 15 encuestas registradas por The New York Times son:

<b>Encuestador</b> <b>Marco Rubio</b> <b>Ron DeSantis</b> Clarity Campaign Labs 18% 10% McLaughlin & Associates 15% 4% J.L. Partners 18% 12% Emerson College 38% 5% Echelon Insights 15% 9% HarrisX/Harris Poll 22% No registrado Quantus Insights 26% 9% Manhattan Institute 29% No registrado Manhattan Institute 20% 7% Zogby Analytics 13% 13% Focaldata 18% 7% Big Data Poll 18% 8% J.L. Partners 15% 9% McLaughlin & Associates 15% 5% Echelon Insights 15% 6%

Trump apoyó la fórmula presidencial Vance-Rubio para las elecciones 2028

El presidente Trump expresó públicamente su respaldo a una fórmula presidencial integrada por el vicepresidente JD Vance y Marco Rubio. El mandatario afirmó que ambos políticos poseen “un gran talento” y conformarían un equipo electoral “prácticamente imbatible” en los comicios.

En un episodio del podcast Pod Force One de New York Post publicado el 3 de junio, el líder republicano destacó que ambos dirigentes cuentan con las capacidades necesarias para liderar el proyecto político nacional. En ese sentido, aclaró que los dos aspirantes deben acordar una estrategia conjunta con suficiente anticipación antes del inicio de las elecciones.

DeSantis no descartó postularse a la presidencia en 2028

De acuerdo con Politico, DeSantis no descartó una posible postulación presidencial para 2028. Al ser consultado sobre sus aspiraciones políticas, el mandatario del Estado del Sol indicó que nunca se debe dejar de lado esa opción.

El republicano, que culminará su mandato en Florida en enero de 2027, destacó los logros económicos y políticos obtenidos durante su gestión. A su vez, presentó a su gobierno estatal como un “modelo exitoso” para replicar a nivel federal.

Primarias republicanas 2028: qué otros posibles candidatos aparecen en las encuestas

Además de Rubio y DeSantis, hay varios republicanos que tomaron protagonismo en las últimas 15 encuestas citadas por The New York Times. Por ejemplo, JD Vance lidera varios sondeos con porcentajes de apoyo que oscilan entre el 35% y el 51%.

JD Vance, Marco Rubio y Ron DeSantis son tres nombres fuertes en las encuestas republicanas para las elecciones 2028 AP

Por su parte, Donald Trump Jr. y el senador Ted Cruz obtuvieron porcentajes menores. El hijo del presidente registra mediciones de apoyo que llegan hasta el 26%, mientras los números del legislador por Texas rondan entre el 4% y el 16% de las preferencias.

El panorama político continúa abierto mientras los posibles aspirantes evalúan sus postulaciones y estrategias. El inicio de la contienda primaria para la presidencia está programado para llevarse a cabo entre enero y junio de 2028.