"Lo más importante es cómo jugamos", declara João Neves tras el 1-1 de Portugal con RD Congo

João Neves, autor del gol de Portugal en el empate 1-1 ante RD Congo este miércoles, destacó la importancia del juego de la Seleção por encima del resultado en su decepcionante debut en el Mundial 2026

"Sé que para muchos lo más importante son los tres puntos, pero para mí lo más importante es cómo jugamos, porque a la larga eso es lo que marcará la diferencia", declaró en zona mixta el jugador del Paris Saint-Germain, autor del gol de cabeza en el minuto 6 que sirvió para adelantar al equipo dirigido por Roberto Martínez.

"Ahora mismo no he reflexionado mucho sobre mi actuación individual. Para mí, como siempre digo, el equipo y lo que hacemos en la cancha es más importante", agregó.

"Obviamente, cuando marqué el gol estaba muy feliz; es mi primer Mundial, mi primer gol", indicó el joven de 21 años, que contó con su familia presenciando el partido en el Houston Stadium.

"Pero al final no puedo estar más feliz, porque para mí, como siempre, lo más importante es el equipo y la victoria", sentenció, a pesar de que consideró que su equipo "no jugó mal, jugó con intensidad y buen criterio".

"Tengo mucha confianza en lo que hicimos juntos, en nuestro equipo, y mejoraremos lo que sea necesario y continuaremos haciendo las cosas bien que hicimos", concluyó Neves.

Otro de los pocos jugadores lusos en detenerse ante la prensa en zona mixta fue Rafael Leão, suplente de inicio pero que sustituyó a Neto en el minuto 72.

"Ya sabíamos que eran un equipo con buenos jugadores; juegan en buenos equipos de Europa. Y su punto fuerte es el contraataque. Pero marcaron de córner. Creo que fue un error nuestro. Pero en general, controlamos el partido. Lo intentamos hasta el último minuto", analizó el atacante del AC Milan.