Lo que hay que saber sobre nuevas reglas y tecnología tras las decisiones más discutidas del Mundial

ATLANTA (AP) — Fue otro momento que cambió el rumbo de un partido en la Copa del Mundo y que tuvo más que ver con repeticiones televisivas en una sala remota que con un instante de brillantez en la cancha.

La expulsión del suizo Breel Embolo en el partido de cuartos de final del sábado contra Argentina fue la decisión más reciente que pudo haber dejado atónitos a los aficionados, sobre todo por el confuso nombre de la norma recién implementada que inclinó el encuentro a favor de la Albiceleste.

Se llama la regla de “identidad equivocada”. Pero técnicamente, a Embolo no le mostraron una segunda tarjeta amarilla —que derivara en roja— por un caso de identidad equivocada. Fue porque el árbitro Joao Pinheiro no vio en su momento que el delantero había simulado una falta ante una supuesta entrada del argentino Leandro Paredes.

A Paredes se le mostró inicialmente una tarjeta amarilla, lo cual es un factor clave. Según las reglas de la FIFA, como Paredes fue amonestado, el videoarbitraje puede intervenir y recomendar que el árbitro en el campo revise el monitor a un costado de la cancha.

Tras la revisión, el árbitro consideró que Embolo había cometido una “simulación clara”. Le mostró una segunda tarjeta amarilla y lo expulsó.

Las reglas establecen que el videoarbitraje puede ayudar cuando el árbitro sanciona al “equipo equivocado por una infracción que resulta en una tarjeta roja o amarilla mostrada al jugador equivocado”.

Fue un punto de inflexión en el partido, al producirse cinco minutos después de que Suiza había empatado 1-1. Argentina ganó 3-1 en la prórroga.

“El árbitro tomó la decisión equivocada", dijo el entrenador de Suiza, Murat Yakin. "Sé que va a proteger a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso. Quedar eliminados de esa manera duele mucho”.

No es la primera vez en esta Copa del Mundo que los equipos arremeten contra nuevas reglas o la tecnología.

Alemania, furiosa por gol anulado

Las regulaciones endurecidas recientemente incidieron en la sorpresiva eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final.

El gol del defensor Jonathan Tah, que potencialmente daba la victoria a los germanos en la prórroga contra Paraguay, fue anulado tras la revisión del VAR por una falta sobre el arquero Orlando Gill.

Las repeticiones mostraron que el alemán Waldemar Anton derribó a Gill mediante un empujón, pero el contacto mínimo llevó a críticas sobre la decisión. El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, explicó que se había instado a los árbitros a castigar incidentes en que los jugadores intentan bloquear a los rivales y no hacen ningún intento por jugar el balón, especialmente cuando se trata de los arqueros.

Alemania terminó perdiendo el partido en una tanda de penales. Tah envió por encima del travesaño un disparo decisivo desde el punto penal.

La eliminación podría tener un efecto sísmico en el fútbol alemán, con la renuncia del entrenador Julian Nagelsmann y la expectativa de que Jurgen Klopp asuma el cargo.

El balón de alta tecnología elimina a Croacia

Es probable que el término “tecnología de balón conectado” persiga a Luka Modric y a Croacia durante años.

El balón de fútbol de alta tecnología, equipado con “sensores avanzados” y utilizado en esta Copa del Mundo, privó a Croacia de lo que parecía un gol agónico del empate contra Portugal en los dieciseisavos de final.

Josko Gvardiol creyó haber marcado en el tiempo añadido para hacer el 2-2, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR porque los sensores dentro del balón detectaron un toque por demás leve del croata Igor Mantanovic en la jugada, algo imposible de percibir a simple vista o incluso en las repeticiones de video.

La FIFA indicó que los sensores dentro del balón, que capturan datos 500 veces por segundo, estaban tan finamente calibrados como para ser “capaces de determinar cualquier contacto leve... aportando a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas”.

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, quien renunció poco después, no quedó muy convencido.

“Todas estas decisiones le quitan la alegría al fútbol”, sentenció.

Egipto, indignado y con el corazón roto ante Argentina

Se perfilaba como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. Egipto ganaba 2-0 a la campeona defensora Argentina en octavos de final y pudo haber estado 3-0 arriba de no ser por el VAR.

Con el marcador 1-0 en el segundo tiempo, Mostafa Zico, de Egipto, culminó un ataque arrollador. Pero las celebraciones desbordadas se interrumpieron cuando, tras la revisión en video, se confirmó una falta sobre Lisandro Martínez, de Argentina, al inicio de la jugada, y el gol fue anulado.

Argentina protagonizó una espectacular remontada en los minutos finales para ganar por 3-2.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, lanzó una furiosa diatriba.

“Hemos sufrido una injusticia”, aseguró.

La federación egipcia de fútbol fue más allá.

"Varios incidentes clave generaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la consistencia y la equidad de decisiones que influyeron directamente en el curso del partido”, señaló.

Se plantearon preguntas sobre la cantidad de tiempo entre la falta sobre Martínez, que ocurrió muy adentro de la mitad de la cancha de Egipto, y el gol en el otro extremo del campo.

Collina respondió a las críticas al señalar que no había “ningún límite definido respecto de la distancia al arco ni de la cantidad de tiempo entre el incidente y el gol”.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de un partido de la Copa del Mundo”, aseveró.

Doble golpe para Noruega contra Inglaterra

El sensor de alta tecnología volvió a entrar en acción en los cuartos de final, cuando Inglaterra venció a Noruega por 2-1.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Noruega insistieron en que el balón golpeó un cable que sostiene cámaras en la jugada previa al gol del empate de Jude Bellingham en el primer tiempo. De haber ocurrido, el juego se habría detenido.

Pero la FIFA insistió en que no hubo contacto, al señalar que el sensor “no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire y, por lo tanto, no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo”.

Noruega también sufrió la invalidación de un gol cuando el marcador estaba 1-1, a raíz de que el VAR detectó una falta de Erling Haaland sobre el inglés Elliot Anderson.

La infracción ocurrió antes de que se ejecutara un tiro de esquina y, según nuevas reglas que buscan limitar las faltas de los equipos atacantes durante las jugadas de córner, el VAR tiene permitido intervenir respecto de incidentes que ocurren incluso antes de que se patee el balón.

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