Quién es Jasmine Crockett, la congresista por Texas que habló de “una historia racista” en la Argentina

Jasmine Crockett, demócrata que integra la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero de 2023 por el Distrito 30 de Texas, quedó envuelta en una nueva polémica. Durante una audiencia, la legisladora sostuvo que una parte importante de la comunidad internacional apoyó a España en la final del Mundial 2026 y atribuyó esa percepción a lo que definió como “una historia racista” vinculada con la Argentina.

Qué dijo Jasmine Crockett sobre la Argentina

Las declaraciones se produjeron durante una audiencia del Congreso donde los parlamentarios interrogaron a David Blight sobre la Institución Smithsonian. Fue en ese contexto donde Crockett se refirió a la final del Mundial y habló de “historia racista” de la Argentina.

La congresista de EE.UU. afirmó explícitamente que "existe una historia racista" en relación con Argentina

“Los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a… ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una”, preguntó Crockett.

Blight respondió: “España fue el mejor equipo, tal vez por eso contaron con el apoyo del público”. Crockett, que tiene un pasado marcado por las polémicas, comenzó a reír: “También existe una historia racista en lo que respecta a Argentina”.

Noticia en desarrollo.