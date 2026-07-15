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"Lo soñé", dijo Lautaro Martínez sobre el gol del triunfo argentino ante Inglaterra

"Lo soñé, te lo juro; le dije a Alexis [Mac Allister] que iba a hacer un gol", dijo entre lágrimas el delantero Lautaro Martínez, que anotó el tanto del triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra este miércoles

"Lo soñé", dijo Lautaro Martínez sobre el gol del triunfo argentino ante Inglaterra
"Lo soñé", dijo Lautaro Martínez sobre el gol del triunfo argentino ante InglaterraThe New York Times

"Lo soñé, te lo juro, le dije a Alexis Mac Allister que iba a hacer un gol", dijo entre lágrimas el delantero Lautaro Martínez, que anotó el tanto del triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra este miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026.

Emocionado, el delantero del Inter de Milán recordó sus inicios como futbolista y le dedicó el triunfo a su madre: "El día que yo me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol, que una final".

"Ellos se cansaron", dijo sobre el seleccionado inglés, y añadió: "Han presionado 60 minutos y después de ya no haber dado más, cuando encontraron el gol, se metieron atrás".

"Eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota, hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles", explicó.

"Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", afirmó por su parte el entrenador argentino, Lionel Scaloni.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil", añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford, vecina a Nueva York.

"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", dijo Scaloni, que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia, de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido".

AFP
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