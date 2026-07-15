"Lo soñé", dijo Lautaro Martínez sobre el gol del triunfo argentino ante Inglaterra

"Lo soñé, te lo juro, le dije a Alexis Mac Allister que iba a hacer un gol", dijo entre lágrimas el delantero Lautaro Martínez, que anotó el tanto del triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra este miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026.

Emocionado, el delantero del Inter de Milán recordó sus inicios como futbolista y le dedicó el triunfo a su madre: "El día que yo me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol, que una final".

"Ellos se cansaron", dijo sobre el seleccionado inglés, y añadió: "Han presionado 60 minutos y después de ya no haber dado más, cuando encontraron el gol, se metieron atrás".

"Eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota, hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles", explicó.

"Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", afirmó por su parte el entrenador argentino, Lionel Scaloni.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil", añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford, vecina a Nueva York.

"Lo que demuestran los jugadores es impresionante", dijo Scaloni, que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: "Somos únicos de verdad, y no es arrogancia, de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido".