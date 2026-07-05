"Lo tienen casi todo", avisa el capitán español Rodri sobre Portugal

"Lo tienen casi todo, quizás la mejor generación de siempre", señaló el capitán español Rodri sobre Portugal, su rival el lunes en octavos del Mundial, este domingo en Dallas.

El centrocampista de 30 años atendió a los medios en el Cotton Bowl, donde España se ejercitó por última vez antes de citarse con Portugal en el Estadio de Dallas (lunes 19.00 GMT).

- Estado de forma -

"Estoy perfecto, en un buen momento, creo que en una línea creciente, con buenas sensaciones, completando 90 minutos y sabiendo que los partidos importantes vienen ahora y es cuando hay que sacar la mejor versión".

- Margen de mejora del equipo -

"Estamos en esa tesitura de encontrar la mejor versión. Y creo que es lógico crecer a lo largo de un torneo, saber cuándo vienen las cosas importantes y, siendo honesto, habrá que sacar la mejor versión contra Portugal si queremos pasar. Tenemos ya experiencia en este tipo de torneos. Sabemos dónde hay que sacar la mejor cara, dónde hay que esperar lo mejor de un equipo y es en este tipo de momentos. Está claro que en la fase de grupos tienes que construir algo, tienes que sacar resultados. Pero cuando llegan las eliminatorias se ha visto la mejor cara de España".

- Portugal y Cristiano Ronaldo -

"Siempre es un rival difícil, nos conoce mucho, igual que nosotros conocemos a ellos. Para mí es una de las mejores, si no la mejor generación que han tenido siempre y sabiendo que tenemos que dar lo mejor si queremos pasar".

- ¿Mejor centro del campo? -

"Para mí el mejor equipo y el mejor mediocampo es el nuestro. A partir de ahí tiene un equipo sensacional, plagado de estrellas, de jugadores de nivel top y sabemos que también operan bien a nivel colectivo. Lo tienen casi todo, aunque esperemos demostrar que somos mejores".

- Derrota en la Liga de Naciones -

"Creo que fue un partido igualado, se resolvió por penaltis... Yo creo que el equipo compitió, sacó una buena versión, recuerdo, porque yo no estuve allí, pero creo que el partido va a ser diferente, en un Mundial siempre es diferente, y yo creo que es importante también el 'feeling', la sensación con la que vienes haciendo las cosas y nosotros tenemos confianza de sacarlo".

- ¿Tensión o ilusión en el vestuario? -

"Mucha ilusión. Yo entiendo que se generó alguna duda y que hubo algunos problemas, pero de puertas para adentro para nada, hay una ilusión tremenda por ganar este Mundial, y yo creo que se ha visto en la manera de jugar del equipo, cuando nos empezamos a jugar las cosas, que el equipo saca la mejor versión y que para nada atemorizados, con confianza para adelante, contra Portugal yo creo que será incluso mejor".

- Portar el brazalete -

"Es uno de los grandes hitos de mi carrera, estar aquí jugando en el Mundial, el segundo, pero con el brazalete de capitán, con lo que eso conlleva, la responsabilidad... No solo te tienes que preocupar por ti, sino por los 26 compañeros, que den lo mejor. Es un rol diferente, pero bonito de afrontar".