Lorenzo quiere que Colombia mantenga su esencia ante una Portugal "muy fuerte"

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, anticipó este viernes que su equipo buscará conservar su identidad, que incluye tener la pelota y controlar el juego, ante una Portugal "muy fuerte", contra la que el sábado disputará el liderato del Grupo K en Miami.

"Trataremos de mantener nuestro estilo, nuestra esencia de juego", declaró el entrenador argentino en rueda de prensa en la ciudad floridana, aunque matizó: "No quiere decir que no cambiemos cosas, el plan del partido es distinto porque el rival es distinto".

Lorenzo subrayó la dificultad de afrontar a Portugal, a la que definió como "muy fuerte en todas sus líneas" y "cómoda en el bloque medio y en la posesión", lo que anticipa un duelo exigente por el dominio del juego.

El técnico argentino insistió en la importancia de ganar el sábado un encuentro que calificó como "una etapa superior" en este Mundial, para tener un cruce de 16avos más favorable.

Colombia llega al duelo como primera del Grupo K con seis puntos, tras sendas victorias contra Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0).

Portugal, por su parte, lo hace como segunda después del decepcionante empate inicial ante la selección africana (1-1) y la goleada frente a los uzbekos (5-0).

Lorenzo también destacó el peso de su estrella Luis Díaz, al que consideró un líder dentro del equipo "no solo por su juego, sino por su personalidad, su humildad y su entrega".

El líder del Grupo K jugará contra uno de los mejores terceros el próximo viernes en Kansas City, mientras que el segundo afrontará al segundo de la llave L -encabezada por Inglaterra y Ghana a falta de un partido- en Toronto, el jueves.