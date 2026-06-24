Los 5 primeros jugadores escogidos en el Draft 2026 y los últimos número uno
A continuación las cinco primeras selecciones en el Draft 2026 de la NBA y los jugadores elegidos con el número...
A continuación las cinco primeras selecciones en el Draft 2026 de la NBA y los jugadores elegidos con el número uno en la última década:
-- Jugador escogido (posición, último equipo) - Nuevo equipo NBA
Uno - AJ Dybantsa (Alero, BYU Cougars) - Washington Wizards
Edad: 19 años
Altura: 2,06 m
Estadísticas temporada 2025-26: 25,5 puntos, 6,8 rebotes y 3,7 asistencias
Dos - Darryn Peterson (escolta, Universidad de Kansas) - Utah Jazz
Edad: 19 años
Altura: 1,98 m
Estadísticas temporada 2025-26: 20,2 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias
Tres - Cameron Boozer (ala-pívot, Universidad de Duke) - Memphis Grizzlies
Edad: 18 años
Altura: 2,06 m
Estadísticas temporada 2025-26: 22,5 puntos, 10,2 rebotes y 4,1 asistencias
Cuatro - Caleb Wilson (ala-pívot, Universidad de North Carolina) - Chicago Bulls
Edad: 19 años
Altura: 2,08 m
Estadísticas temporada 2025-26: 19,8 puntos, 9,4 rebotes y 2,7 asistencias
Cinco - Keaton Wagler (escolta, Universidad de Illinois) - Los Angeles Clippers
Edad: 19 años
Altura: 1,98 m
Estadísticas temporada 2025-26: 17,9 puntos, 5,1 rebotes y 4,2 asistencias
-- Diez últimos jugadores escogidos como número uno del Draft:
2026 - AJ Dybantsa (Washington Wizards)
2025 - Cooper Flagg (Dallas Mavericks)
2024 - Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)
2023 - Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
2022 - Paolo Banchero (Orlando Magic)
2021 - Cade Cunningham (Detroit Pistons)
2020 - Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
2019 - Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
2018 - DeAndre Ayton (Phoenix Suns)
2017 - Markelle Fultz (Philadelphia 76ers)