LA NACION

Los 5 primeros jugadores escogidos en el Draft 2026 y los últimos número uno

A continuación las cinco primeras selecciones en el Draft 2026 de la NBA y los jugadores elegidos con el número...

Los 5 primeros jugadores escogidos en el Draft 2026 y los últimos número uno
Los 5 primeros jugadores escogidos en el Draft 2026 y los últimos número unoShutterstock

A continuación las cinco primeras selecciones en el Draft 2026 de la NBA y los jugadores elegidos con el número uno en la última década:

-- Jugador escogido (posición, último equipo) - Nuevo equipo NBA

Uno - AJ Dybantsa (Alero, BYU Cougars) - Washington Wizards

Edad: 19 años

Altura: 2,06 m

Estadísticas temporada 2025-26: 25,5 puntos, 6,8 rebotes y 3,7 asistencias

Dos - Darryn Peterson (escolta, Universidad de Kansas) - Utah Jazz

Edad: 19 años

Altura: 1,98 m

Estadísticas temporada 2025-26: 20,2 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias

Tres - Cameron Boozer (ala-pívot, Universidad de Duke) - Memphis Grizzlies

Edad: 18 años

Altura: 2,06 m

Estadísticas temporada 2025-26: 22,5 puntos, 10,2 rebotes y 4,1 asistencias

Cuatro - Caleb Wilson (ala-pívot, Universidad de North Carolina) - Chicago Bulls

Edad: 19 años

Altura: 2,08 m

Estadísticas temporada 2025-26: 19,8 puntos, 9,4 rebotes y 2,7 asistencias

Cinco - Keaton Wagler (escolta, Universidad de Illinois) - Los Angeles Clippers

Edad: 19 años

Altura: 1,98 m

Estadísticas temporada 2025-26: 17,9 puntos, 5,1 rebotes y 4,2 asistencias

-- Diez últimos jugadores escogidos como número uno del Draft:

2026 - AJ Dybantsa (Washington Wizards)

2025 - Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

2024 - Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

2023 - Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

2022 - Paolo Banchero (Orlando Magic)

2021 - Cade Cunningham (Detroit Pistons)

2020 - Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

2019 - Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2018 - DeAndre Ayton (Phoenix Suns)

2017 - Markelle Fultz (Philadelphia 76ers)

AFP
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