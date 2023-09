escuchar

A dos semanas de que Los 50 termine, hubo un nuevo eliminado del reality show de Telemundo este 7 de septiembre. El capítulo 38 de la competencia terminó con el contrincante que menos votos tuvo por parte de sus compañeros. Cinco personas estaban sentenciadas, pero solo una de ellas se vio obligada a dejar la famosa hacienda Zotoluca, el lugar de México donde se graba el programa.

Quienes se encontraban en riesgo de expulsión eran Manelyk González, Rey Grupero, Rafael Nieves, Macky González y Lorenzo Méndez. Ana Parra podía utilizar el comodín del joker de inmunidad que tiene en sus manos para salvar a alguno, pero prefirió guardarlo para el futuro de la competencia “Me encantaría, pero he sobrevivido mucho todo este tiempo, entonces lo voy a guardar para mí”, declaró durante la emisión. Al final, Grupero es quien tuvo que despedirse de los participantes y de la que fue su habitación por muchas semanas.

Rey Grupero se despidió de sus compañeros entre lágrimas @telemundorealities/Instagram

El primero en liberarse del riesgo fue Méndez, según los anuncios de El león. “Hoy estás a salvo, 11 votos te aseguran tu permanencia en la competencia”, dijo antes de nombrar a Lorenzo. Él agradeció la consideración de sus compañeros y afirmó que, aunque sabe que lo rescataron porque no lo ven como un competidor fuerte, no le interesa, ya que su objetivo es avanzar en la contienda.

Después salieron del riesgo de nominados Macky González y Rafael Nieves, con el mismo número de votos, quienes se dijeron aliviados de poder regresar a su silla y permanecer una jornada más. Al final solo quedaron en el podio Manelyk y Rey Grupero, dos de los favoritos del concurso. Cuando se anunció la decisión de los votantes, la influencer les agradeció por salvarla y se despidió de su compañero eliminado con un abrazo.

La despedida de Rey Grupero de Los 50

El creador de contenido mexicano se conmovió hasta las lágrimas mientras les expresaba unas palabras de despedida a todos. “Les agradezco más que nada haberme traído hasta acá. Las competencias, las arenas, no sentía que era lo mío, pero algo que sí entrené fue el corazón y he estado aprendiendo muchas cosas, no derrotarme, salir al exterior y decir que ya se acabó el juego, pero seguir con una vida honesta, sin vicios, sin cosas que me afecten”, declaró.

También les aseguró que fuera del reality tendrían a un amigo: “Creo que cada uno de ustedes se queda con un pedacito de mi corazón y yo me quedo con uno de cada uno de ustedes. Me los llevo en el corazón y que Dios me los bendiga a todos”.

Rey Grupero, el eliminado de Los 50 de Telemundo @telemundorealities/Instagram

Unas horas más tarde, cuando Telemundo publicó en redes sociales un posteo dedicado a su eliminación, Rey agradeció el apoyo de sus fans: “Mil gracias a todo el público. Solo puedo decir que fui yo mismo y que me divertí como niño. Dios los bendiga a todos y síganme para que vean mis nuevas canciones, los amo”. La audiencia, por su parte, lamentó su salida y deseó que los competidores que lo nominaron sean quienes salgan en la próxima ocasión: “Quería que se fuera Rafa”; “La salida de Kim, Glenda, Macky y Julia son las más esperadas”.

¿Dónde ver la final de Los 50 de Telemundo?

Los episodios se emiten todos los días a través de la señal de Telemundo a las 19 hs del este de EE.UU., pero también en la aplicación móvil de la compañía o directamente en la página oficial. Por lo tanto, se prevé que el último capítulo se transmita bajo el mismo formato. Sin embargo, por el momento no hay detalles al respecto.

LA NACION