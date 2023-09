escuchar

Las noticias de cantantes a los que les arrojaron objetos contundentes o los mojaron con algún líquido, se volvieron frecuentes en los últimos meses. Harry Styles, Rosalía, Bebe Rexha, Cardi B y Rauw Alejandro fueron algunos de los famosos que sufrieron este accionar por parte de sus fans en medio de sus shows, y esta lista se acaba de ampliar con el caso de Maluma, quien se volvió tendencia por su reacción ante este inesperado momento.

Vasos con bebidas, ramos de flores y celulares fueron algunos de los objetos que causaron daños a los músicos en medio de sus espectáculos. Producto de la sorpresa del momento, muchos de los cantantes reaccionaron con furia. Pero este no fue el caso de Maluma, quien mostró sus grandes reflejos.

Maluma compartió en redes sociales el momento que le arrojaron una muleta (Foto Instagram @maluma)

“Hablemos hoy de los reflejos. ¿Cómo me vieron ahí? Estamos pasando chimba en este Don Juan USA Tour”, escribió Maluma en sus redes sociales, donde no dudó en compartir el particular momento que sucedió en la ciudad de Seattle y que quedó filmado por la cámara de un celular desde abajo del escenario. En el video, se puede observar cuando el cantante colombiano se corre apenas de su lugar, mientras cantaba, para atrapar en el aire una muleta que por poco impacta en él.

Rápidamente, se muestra sorprendido ante el suceso y no suelta el objeto, que es utilizado habitualmente para brindar soporte al caminar a las personas que tienen alguna dificultad, como una quebradura en alguna de sus piernas. Evidentemente, entre el público había alguien que usaba muletas y que, por un momento, consideró más importante utilizarla para llamar la atención del cantante.

A Maluma le tiraron una muleta en pleno show y su reaccionó enloqueció a los fans

Y así fue que, luego de mostrarse sorprendido, Maluma no dudó en darle utilidad al objeto y usarlo como sostén para mostrar su ya aclamado meneo. Su sensual baile generó un estallido en el público, que a través de gritos mostró fascinación con el artista. Tras apropiarse de la muleta por algunos minutos, el cantante identificó a su dueño y se la devolvió. Acto seguido, continuó con su recital como si nada hubiese pasado.

Por supuesto que no se sabe cuál hubiera sido su reacción si el elemento lo hubiese golpeado, como sucedió en los casos de los famosos mencionados anteriormente, quienes sufrieron heridas por esta imprudencia del público. El gesto de Maluma fue halagado por sus seguidores en las publicaciones que hizo en sus redes sociales, con imágenes que mostraban la secuencia.

Maluma se encuentra de gira por Estados Unidos (Foto Instagram @maluma)

“Él como siempre todo un caballero, pero la verdad se pasaron, ¿y si lo golpean?”; “Mucha risa y todo, pero qué peligro, lo podrían haber lastimado”; “Gracias que te lo tomás así de bien mi rey”; “Qué peligroso”; “No entiendo qué quieren arrojando cosas al escenario, es peligroso” y “De nuevo, él dando el ejemplo”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, que también pidieron que se termine con esta práctica cada vez más habitual como preocupante.

LA NACION