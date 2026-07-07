Los anfitriones del Mundial 2026, entre los peores de la historia

Octavos de final. Hasta allí llegaron los tres anfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos, Canadá y México, lo que los convierte en una de las peores actuaciones de las selecciones locales en la historia.

Solamente Sudáfrica en 2010 y Catar en 2022 tuvieron una peor performance cuando organizaron sus Copas del Mundo.

El seleccionado del Golfo fue sin dudas el peor, ya que perdió sus tres partidos, contra Países Bajos, Senegal y Ecuador.

Los Bafana Bafana, por su parte, si bien se convirtieron en el primer combinado local en quedar eliminado en la fase de grupos, al menos empataron en el partido inaugural, 1-1 frente a México y vencieron a la vicecampeona mundial Francia por 2-1.

En medio fueron goleados 3-0 por Uruguay y terminaron en el tercer lugar de su grupo, detrás de la Celeste, líder, y México, que clasificó en segundo lugar a octavos.

- Estados Unidos ilusionó y terminó decepcionando -

Estados Unidos ya había llegado a octavos de final cuando albergó por primera vez un Mundial, en 1994, cuando fue eliminado (1-0) en dicha instancia por Brasil, a la postre campeón.

En Norteamérica 2026 los dirigidos por Mauricio Pochettino ilusionaron en su debut al golear 4-1 a un pálido Paraguay y ya en su segunda presentación aseguraron el primer puesto de su serie al vencer a Australia por 2-0. Ya clasificado, jugó con suplentes ante Turquía y perdió 3-2.

En dieciseisavos de final el Team USA venció convincentemente a Bosnia-Herzegovina por 2-0, pero en octavos fue ampliamente superado este lunes en Seattle por Bélgica, que lo goleó 4-1.

Poco para un equipo que parecía que iba a sorprender en su Mundial.

México, por su parte, en su tercer Mundial como anfitrión cumplió su peor actuación en términos de posición final.

- México llegó al quinto partido: sabor a poco -

México, por su parte, llegó a disputar su ansiado quinto partido de un Mundial en Norteamérica 2026, algo que no lograba desde que organizó el torneo en 1986.

En aquella ocasión, en ese quinto encuentro, entonces por cuartos de final, fue derrotado por Alemania Federal en penales 4-1, tras igualar sin goles. El Tri venía de dejar por el camino a Bulgaria en octavos.

También en 1970, cuando organizó por primera vez una Copa del Mundo, llegó a cuartos de final, ronda en la que fue goleado 4-1 por Italia.

Pero en aquella ocasión solo jugó cuatro partidos, los tres de primera ronda, donde empató con la Unión Soviética -ganadora del grupo- y venció a El Salvador y Bélgica, y luego el de cuartos de final, en el que lo despidió la Azzurra.

Cuarenta años después del Mundial que encumbró a Diego Maradona en lo más alto, el Tri volvió a ilusionarse al ganar con pleno de victorias la fase de grupos y derrotar a Ecuador en dieciseisavos.

Pero la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham destruyó las ilusiones del Tri en el estadio Azteca, en un partido en el que jugó más de media hora con 10 hombres y se bancó un ambiente hostil y los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana.

- Canadá histórica -

Para Canadá, en cambio, llegar a octavos de final coronó su Mundial histórico.

Los Canucks habían perdido sus seis partidos anteriores en las Copas del Mundo de México 1986 y Catar 2022.

En Norteamérica 2026 primero empataron 1-1 contra Bosnia-Herzegovina, después lograron su primer triunfo en un Mundial, una goleada de escándalo (6-0) contra Catar y terminaron cayendo ante Suiza por 2-1 para quedar en segundo lugar de su serie y tener que mudarse a Estados Unidos.

Ya en tierras de su vecino, vencieron en dieciseisavos a Sudáfrica por 1-0 y luego fueron claramente derrotados 3-0 por el poderoso Marruecos.

Una dura caída que no ensombreció un Mundial histórico para la selección más pequeña de las tres de Norteamérica, pero la única que se va con la cabeza erguida.

- Otros anfitriones lejos del podio -

Otras selecciones anfitrionas que no llegaron a semifinales de sus Copas del Mundo fueron Francia en 1938, Suiza en 1954, España en 1982, Japón en 2002 (torneo que compartió con Corea del Sur, semifinalista) y Rusia en 2018.

En 1938 Francia fue eliminada en cuartos de final en su primer Mundial, marcado por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Solo jugó dos partidos, ganó en octavos a Bélgica y perdió en cuartos contra la campeona del mundo Italia.

En 1954, Suiza fue eliminada en cuartos de final por Austria; en 1982 España en la segunda ronda, un grupo de tres equipos que ganó Alemania Federal, en 2002 Japón en octavos de final por Turquía y en 2018 Rusia llegó hasta cuartos, donde perdió con la Croacia de Luka Modric.