Los Ángeles, en estado de emergencia por incendio en un depósito de alimentos

Equipos de bomberos libran una batalla el sábado contra un incendio que lleva varios días ardiendo en un depósito en Los Ángeles, que emite un denso humo negro y acre

"Este es un incidente importante", dijo Karen Bass, alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, en un comunicado

La declaración de emergencia "garantizará que la ciudad cuente con los recursos que necesita", agregó

El incendio se desató el miércoles por la tarde en un almacén de alimentos congelados, donde la espuma aislante, una presunta fuga de amoníaco y paneles solares derretidos han complicado las labores de extinción, según las autoridades

"El olor a humo ha llegado a gran parte de la ciudad y alentamos a todos a limitar la exposición tanto como sea posible", dijo el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en Facebook

El incendio no se ha propagado fuera del almacén. Las llamas emiten vapores con olor a plástico quemado

Se advirtió a los residentes de la zona alrededor del almacén en Boyle Heights, en el este de Los Ángeles, que permanezcan refugiados en sus casas

Las autoridades abrieron centros de ayuda las 24 horas para las personas que no pueden escapar del humo

La edil Ysabel Jurado, quien representa el distrito donde se produce el incendio, expresó su preocupación por los efectos a largo plazo en la salud

"Los residentes han vivido días bajo el humo, órdenes de permanecer en sus hogares, alteraciones en su vida diaria y preguntas constantes sobre lo que esto significa para su salud y bienestar", afirmó en un comunicado el sábado