Los Ángeles FC vence 2-1 a Toluca en la ida de semifinales de la Concachampions

Con un gol en el tiempo de descuento, Los Angeles (LAFC) del surcoreano Son Heung-Min derrotó este miércoles 2-1 al Toluca mexicano en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El internacional estadounidense Timothy Tillman adelantó a los californianos en el minuto 51 y el mexicano Jesús Ricardo Angulo empató para la escuadra azteca en el 73 con un valioso gol de visitante.

El equipo que dirige el argentino Antonio Mohamed no logró conservar el empate para el choque de vuelta, que hospedará el 6 de mayo, ya que el defensa Nkosi Tafari colocó el 2-1 definitivo en el minuto 90+1 al cabecear un preciso centro de Son.