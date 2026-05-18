Los Cavaliers eliminan a los Pistons y avanzan a la final de la Conferencia Este de la NBA

Los Cleveland Cavaliers eliminaron el domingo a los Detroit Pistons de los playoffs de la NBA, al imponerse 125-94 en el decisivo séptimo partido, y enfrentarán a los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este.

Con los 26 puntos de Donovan Mitchell como bandera, Cleveland se convirtió en el último equipo en asegurar su lugar entre los cuatro finalistas de esta postemporada, completando el cuadro junto a Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs en el Oeste.

La contundente victoria de los Cleveland Cavaliers en Detroit prolongó una notable campaña de playoffs para un equipo que también eliminó a los Toronto Raptors, tras una temporada regular discreta en la que terminó cuarto en el Este.

Donovan Mitchell fue uno de los cuatro jugadores de Cleveland con más de 20 puntos, junto a Jarrett Allen, Evan Mobley y Sam Merrill saliendo desde el banquillo.

"Sabíamos que teníamos que hacer el trabajo. Sabíamos que debíamos jugar con mucha intensidad", afirmó Allen.

"Es una cancha difícil para ganar, pero entendimos que cada posesión y cada jugada eran súper importantes".

La derrota fue un duro golpe para los Detroit Pistons, que dominaron la temporada regular de la Conferencia Este con récord de 60-22, pero terminaron decepcionando en unos playoffs irregulares y acabaron desmoronándose frente a su público.

"No es la forma en la que buscábamos terminar la temporada", dijo el entrenador B.J. Bickerstaff. "Este es un grupo sensacional, siempre tienen el deseo de superarse y no puedo estar más agradecido".

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Los Cavaliers llegaron a sacar hasta 20 puntos de ventaja en la primera mitad, favorecidos por la pobre defensa de Detroit y su falta de reacción en ataque.

Los Pistons concedieron tiros abiertos de tres puntos, sufrieron en el rebote y nunca encontraron ritmo ofensivo, marchándose al descanso con desventaja de 64-47.

Detroit ya había remontado un 3-1 ante Orlando en la primera ronda y había mostrado resiliencia para forzar un séptimo partido frente a Cleveland, pero esta vez no encontró respuestas.

Los Cavaliers mantuvieron la agresividad durante toda la noche, liderados por un Mitchell omnipresente.

"Empezó el partido sin querer adueñarse de todo", explicó Allen.

"Primero buscó involucrar a sus compañeros y luego encontró su propio ritmo. Eso es enorme para un líder".

Cleveland cerró el tercer cuarto con ventaja de 26 puntos, mientras los aficionados locales comenzaban a abandonar el Little Caesars Arena.

Con el triunfo asegurado y cuatro minutos por jugarse, los Cavaliers retiraron a sus principales figuras, incluido Mitchell.

La victoria mete a Cleveland en su primera final de conferencia desde 2018. La serie ante los New York Knicks comenzará el martes.

"Sabemos que será un ambiente muy ruidoso y que sus aficionados son apasionados. Pero creemos que podemos lograrlo", aseguró Allen.