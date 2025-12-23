Los Celtics ganan y persiguen a los Pistons y los Knicks en el Este

Los Boston Celtics ganaron este lunes en casa a los Indiana Pacers por 103-95 y siguen terceros en la Conferencia Este de la NBA.

Con la victoria, Boston mejoró su récord en la presente temporada a 18 victorias y 11 derrotas. Los líderes del Este, los Detroit Pistons, tienen 22-6, y los segundos, los New York Knicks, marca de 20-8.

El ala-pívot Jaylen Brown fue la gran figura en el partido que se jugó en el TD Garden, en Boston, con 31 puntos y nueve rebotes en 33 minutos en cancha para los locales.

Brown, de 29 años, estuvo apoyado por el base Derrick White, que aportó 19 puntos para Boston, Payton Pritchard y Anfernee Simmons, ambos con 11 unidades cada uno.

Indiana, por su parte, marcha en el decimocuarto y penúltimo escalón en el Este, con marca de 6-23, solo por encima de los colistas Washington Wizards.