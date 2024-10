¿Los ciudadanos de Puerto Rico pueden votar para elegir al presidente de Estados Unidos?

Puerto Rico es un territorio incorporado de Estados Unidos desde 1898. Sin embargo, durante cada ciclo electoral surge la duda de si los habitantes de esta isla caribeña pueden votar para elegir al presidente del país norteamericano. A pesar de ser ciudadanos estadounidenses desde 1917, carecen del derecho a sufragar en las elecciones presidenciales de EE.UU. Se trata de una situación compleja que refleja limitaciones legales y políticas.

Este derecho restringido impulsó debates sobre la autodeterminación y el estatus político del archipiélago. Los residentes de Puerto Rico tienen limitaciones específicas que los diferencian de los ciudadanos en los estados continentales. No obstante, existen ciertas excepciones y escenarios que permiten a algunos puertorriqueños participar en elecciones presidenciales, sobre todo depende de su lugar de residencia.

La Constitución de EE.UU. limita el voto en elecciones federales a quienes residen en los 50 estados o en el Distrito de Columbia Ricardo Arduengo - AP

En Puerto Rico: ciudadanos estadounidenses sin derecho a votar

La Constitución de los Estados Unidos establece que el derecho a votar en elecciones federales recae sobre los ciudadanos que residen en los estados. Puerto Rico, en su condición de “territorio no incorporado”, no cumple con esa exigencia, por lo que sus habitantes no están habilitados para votar en elecciones presidenciales.

Esta situación no es exclusiva de Puerto Rico. Otros territorios estadounidenses como Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte también enfrentan restricciones similares. La Oficina del Gobierno de Puerto Rico en Washington señaló que estos territorios, aunque están bajo la jurisdicción de EE.UU., no tienen representación en el Colegio Electoral y, por lo tanto, sus ciudadanos no pueden sufragar.

Noticia en desarrollo.