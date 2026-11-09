Los demócratas buscan la destitución del polémico secretario de Defensa de Trump

WASHINGTON.- Luego del “tsunami azul” en las urnas que reconfiguró el equilibrio de poder en el Congreso norteamericano, en Washington los tiempos para la administración de Donald Trump empezaron a acelerarse desde este lunes, con una prueba de fuego inicial que podría enfrentar el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante una inminente iniciativa para someterlo a juicio político por su rol en la guerra contra Irán.

El líder del Pentágono, que anunció una conferencia de prensa para la mañana del martes para abordar su posible destitución, podría enfrentarse a una votación sobre cargos de juicio político en la Cámara de Representantes esta misma semana, en un contexto en el que legisladores de ambos partidos han expresado su disconformidad por su gestión del conflicto en Medio Oriente.

Ante esa posibilidad latente, impulsada incluso por el congresista republicano Thomas Massie (Kentucky), Hegseth afirmó estar dispuesto a debatir las acciones militares que él y Trump decidieron llevar a cabo contra el régimen iraní, en conjunto con Israel, en la operación lanzada el 28 de febrero pasado.

“Si quieren cuestionar lo que hicimos en las operaciones ‘Furia Épica’ o ‘Jinete Áspero’, o la captura de Nicolás Maduro [en Venezuela], en realidad están cuestionando a las tropas y sus logros, que son históricos”, declaró Hegseth a periodistas este lunes, al referirse a las misiones militares contra Irán y los rebeldes hutíes en Yemen.

Secretary of War Hegseth says criticizing President Trump's military operations means criticizing the troops who carried them out, pushing back against Democrats over what he calls partisan political games.



Defending Trump's military decisions, Hegseth praises the president's… pic.twitter.com/pcdedGXhFh — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

Tras pronunciar un discurso en la Escuela de Guerra Naval en Rhode Island, Hegseth buscó restarle importancia a la posible reactivación de la iniciativa de destitución en su contra.

“Hay muchas personas motivadas por intereses políticos que tal vez tengan profundas discrepancias en cuanto a las políticas aplicadas, pero, en realidad, lo que cuestionan es el éxito”, señaló el jefe del Pentágono.

“Si quieren debatir [las acciones militares], estoy más que dispuesto a hacerlo todo el tiempo que sea necesario”, desafió. “Mi equipo y yo no nos preocupamos por el ‘ruido’. Es lo mismo que les dije a las tropas: no se preocupen por el ruido”, añadió Hegseth.

Massie reactiva el pedido de juicio político

Incluso antes de que las elecciones de medio término del martes pasado pusieran de relieve la preocupación de los votantes por la guerra en Irán y su impacto en el costo de vida, ya estaba en marcha en el Congreso una iniciativa para someter a Hegseth a un proceso de destitución.

Massie, quien durante el último año discrepó de la administración Trump en varios frentes, entre ellos la guerra en Medio Oriente, había presentado en septiembre cargos para la destitución del secretario de Guerra, y este lunes volvió a presentar los artículos en una versión actualizada.

I’ve seen some of my colleagues say @SecWar Hegseth has been effective and they agree with the war, so they’ll vote not to impeach.



That’s not the question though. The question is whether he committed impeachable acts, and the answer is yes, eight times:https://t.co/JnrtWL15Sb — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 9, 2026

La acción de Massie es para cumplir con el procedimiento parlamentario, según fuentes cercanas al proceso citadas por medios norteamericanos. Ese paso activaría un plazo de dos días para que los líderes republicanos programen una votación.

La presentación del congresista se da en un contexto en el que miembros de ambos partidos se muestran frustrados por la gestión de Hegseth de la guerra con Irán, mientras que los republicanos aún se recuperan de sus derrotas en las elecciones de mitad de mandato.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes habían suspendido las sesiones antes de lo previsto, lo que pospuso la votación sobre ese asunto hasta este mes, pasados los comicios y antes de la conformación del nuevo Congreso, el 3 de enero.

Los ocho cargos contra el jefe del Pentágono

En la resolución de 34 páginas presentado en su momento, con ocho cargos, Massie acusaba a Hegseth de delitos graves y faltas, según los cuales el alto funcionario abusó de las facultades del Departamento de Guerra al emprender una guerra contra Irán sin la debida autorización del Congreso.

Massie argumentó que Hegseth “demostró que, de permanecer en su cargo, seguirá representando una amenaza para la Constitución”, y que además, “actuó de una manera totalmente incompatible con sus responsabilidades y con el Estado de Derecho”.

Massie también alega que, durante el conflicto, Hegseth ignoró las leyes destinadas a minimizar las bajas civiles, al citar como ejemplo un ataque contra una escuela iraní ocurrido a principios de este año.

El Comando Sur de EE.UU. suele informar sobre los ataques que realiza contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Cortesía Comando Sur de EE.UU.

Otro de los cargos hace referencia a los ataques del Pentágono contra presuntas embarcaciones narcoterroristas en el Caribe, mientras que uno más menciona la captura de Maduro en un operativo militar norteamericano en Caracas, el 3 de enero pasado.

Tras el la debacle electoral, el jefe del Pentágono es objeto de crecientes críticas por el impacto de la guerra contra Irán, apuntada por el propio vicepresidente JD Vance como la razón por la que los republicanos perdieron por amplio margen las elecciones de medio término ante los candidatos demócratas.

Los senadores y congresistas norteamericanos regresaron este lunes al Capitolio para reanudar las sesiones durante las últimas semanas del Congreso, actualmente bajo control republicano y que pasará a manos demócratas desde el 3 de enero.