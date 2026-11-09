Por primera vez desde la debacle, Trump pone en duda los resultados de las elecciones de medio término

WASHINGTON.- Pasaron seis días de la debacle electoral que reconfigurará sus últimos dos años de mandato para que Donald Trump pusiera en duda los resultados de los comicios de medio término en los que su partido perdió el control del Congreso, y sembró dudas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación, cuestionadas sistemáticamente por el presidente norteamericano.

“¿Alguien cree realmente que esta ‘elección’ fue honesta? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas? Algunas ‘oleadas’ de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar. ¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!“, escribió esta mañana Trump en su red Truth Social.

Does anybody really believe that this “Election” was honest. How could the Polls be so wrong??? Some early voting “dumps” were so large that it was impossible to win, no matter how many people went to vote.

It’s all about the machines, which are far more important than the voter!… pic.twitter.com/efkoufYoRg — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 9, 2026

Días atrás, Trump había condicionado la aceptación de los resultados a que fueran elecciones “honestas”, y el escueto mensaje de este lunes, sin aportar pruebas de un presunto fraude, fue el primero en el que apuntó contra la integridad del proceso electoral en el que los demócratas recuperaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes con un “tsunami azul”.

La mención del mandatario a las encuestas responde a la amplitud del triunfo de los demócratas, mayor al que anticipaban los sondeos previos a las elecciones. La oposición pasará a tener 54 bancas de las 100 que tiene el Senado, al obtener siete victorias en algunas de las principales pulseadas por la cámara alta. En la Cámara de Representantes ganó 42 escaños (tendrá 254 de los 435 que la conforman). Aún restan definirse algunas contiendas.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

Una de las principales incógnitas que reinaban antes de las elecciones era cómo podría reaccionar Trump ante una eventual derrota republicana. El presidente cargaba con el pesado antecedente de los comicios de 2020, en los que perdió ante el entonces candidato demócrata Joe Biden.

En ese momento el líder republicano, que buscaba la reelección, se declaró ganador -aún lo hace, al afirmar sin pruebas que hubo fraude electoral- y lanzó una batalla judicial sobre el conteo de votos en estados claves. No está claro si tras el mensaje de este lunes Trump, golpeado políticamente, buscará ahora hacer algo similar.

Los senadores y congresistas norteamericanos regresaron este lunes a Washington para encarar el tramo final de la agenda legislativa antes de la renovación del Congreso, el próximo 3 de enero, un escenario

Inusual concesión

Por otra parte, en una inusual concesión, el presidente admitió que su política de deportaciones, unos de los buques insignias de su gestión, fue “demasiado dura” y que le pasó factura a los republicanos en las urnas, aunque eso no impidió que entronizara como jefe de Gabinete al arquitecto de esa cuestionada estrategia, Stephen Miller, quien este lunes asume su nuevo rol en la Casa Blanca.

“Creo que saqué un sobresaliente por cerrar la frontera [...]. En cuanto a expulsar a la gente, específicamente a los elementos indeseables, obtengo una calificación muy alta. Pero me perjudica haber expulsado también a personas que tenían buenos empleos y cuyo único delito, o infracción de la ley, fue haber entrado ilegalmente en el país. Creo que fue demasiado duro”, reconoció el mandatario norteamericano en una entrevista con la cadena CBS, grabada el viernes horas antes de que nombrara a Miller en reemplazo de Susie Wiles.

En el extenso diálogo que mantuvo con el periodista Ross Douthat para el programa 60 Minutes, Trump también afirmó que le “encantaría hacer algo en materia de inmigración” con los demócratas en el nuevo Congreso, que desde enero próximo estará bajo control opositor, aunque no ofreció detalles. “Es algo realmente factible”, auguró.

Trump dice en @60Minutes que su política de deportaciones fue “demasiado dura” y le perjudicó en las elecciones:



“Tuve una nota muy alta por haber expulsado a los malos. Pero me perjudicó que también expulsamos a personas con trabajos buenos, por una violación de la ley que era… — Dori Toribio (@DoriToribio) November 9, 2026

“Cuando vas a un hotel y te encuentras con una mujer que trabaja allí, ya sea como moza, personal de limpieza o en cualquier otra función, realizando una buena labor, un trabajo excelente, y de repente la sacan del país, es algo duro”, graficó el presidente, cuya ofensiva migratoria es rechazada por cerca del 55% de los norteamericanos según las encuestas. “Creo que, por un lado, ayudó, y, por otro, perjudicó”, admitió.

El cerebro de las medidas radicales

Pese a sus propias consideraciones, Trump anunció un cambio de peso en la estructura de poder de la Casa Blanca al designar a Miller, el artífice detrás de las medidas más radicales en materia migratoria, como jefe de Gabinete.

Miller, de 41 años, es uno de los asesores más influyentes de Trump, y su asunción este lunes en un rol clave de la administración fue evaluada en Washington como una señal de que el mandatario buscará redoblar la apuesta por su agenda de línea dura ante la resistencia que le opondrán los demócratas en el Congreso.

Stephen Miller, el nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Jacquelyn Martin - AP

Desde su nombramiento, los demócratas se pusieron en pie de guerra. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien se perfila para convertirse en su primer presidente afroamericano desde enero, advirtió que su partido no colaborará con el nuevo jefe de Gabinete.

“Desde luego, no habrá ninguna oportunidad de trabajar con Miller ni con lo que él representa”, señaló Jeffries, solo una de las voces en la catarata de críticas de la oposición a la designación.

Trump reconoció en la entrevista que algunos miembros de su partido y de su equipo en la Casa Blanca -“situados bastante a la extrema derecha”, dijo- abogan por un enfoque mucho más agresivo en materia de inmigración y “quisieran que todos fueran expulsados”, aún pese a la debacle electoral que sufrieron los republicanos en las elecciones de medio término del martes pasado.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. AP Photo/Alex Brandon

Trump también reiteró sus explicaciones sobre por qué los republicanos perdieron el control del Senado -con sorprendentes derrotas en algunos de sus bastiones- y de la Cámara de Representantes. En ese sentido, volvió a recordar que él no figuraba en la boleta electoral, admitió el efecto en la economía de la impopularidad de la guerra contra Irán que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, y destacó la baja participación de los votantes de su partido.

El presidente afirmó que la insatisfacción de los norteamericanos con la marcha de la economía -un talón de Aquiles en los los últimos meses- no se limitó a las repercusiones del conflicto en Medio Oriente, que provocó un aumento de los costos de la energía a nivel global.

“Creo que hubo una mala comunicación, tal vez de mi parte, aunque yo hablaba de ello constantemente. Así que no sé cuánto más podría haber hablado al respecto. Además, la prensa no cubre las noticias positivas para los republicanos”, señaló, con un dardo a los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre por qué los estadounidenses no perciben esos beneficios económicos que describió, Trump respondió que los republicanos “no lograron transmitir el mensaje”.

60 MINUTES REPORT: Ross Douthat interviews President Trump in his first sit-down interview since the 2026 midterm elections.



The wide-ranging conversation covered immigration and corruption, Iran and artificial intelligence, his potential successors and his own mortality. The… pic.twitter.com/rVNbgRlQhS — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Hacia 2028

Trump también se refirió a la carrera por su sucesión entre los republicanos en las elecciones de 2028, que rápidamente empezó a configurarse luego de terremoto que generaron los comicios. “Puede que me involucre o puede que no. No lo sé. Quizás sea mejor que no me involucre”, dijo, evasivo. .

Trump sugirió que existe una amplia gama de candidatos que podrían sucederlo, además del vicepresidente JD Vance, y mencionó específicamente al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Creo que Marco es genial. Hay muchos otros, y preferiría no mencionar sus nombres. Algunos senadores son excelentes. Los conozco a todos y les tengo mucho aprecio”, dijo, y señaló que los republicanos contarán con una “cantera impresionante” de potenciales candidatos.

Cuando Douthat le comentó al presidente que daba por hecho que respaldaría a un precandidato presidencial dentro de dos años, Trump respondió que “probablemente”, aunque “o necesariamente”.

El día posterior a las elecciones, Vance atribuyó el aplastante revés directamente a la guerra con Irán, en una notable ruptura con la defensa que Trump hizo de su decisión de lanzar el operativo militar contra el régimen.

“Lo único que me hubiera gustado que dijera, si es que así lo pensaba, aunque habría que preguntárselo a él, es: ‘si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿lo haría?’. Y mi respuesta es un rotundo sí, porque no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", afirmó Trump en 60 Minutes.