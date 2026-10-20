Los demócratas denuncian una “intrusión inapropiada” de Milei por su apoyo a una congresista republicana de Florida

WASHINGTON.- El respaldo que el presidente Javier Milei le dio a la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, quien irá por su reelección en los comicios de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos, no cayó bien en la oposición demócrata, que lo calificó como una “intrusión inapropiada” en la democracia norteamericana.

Así lo dejó saber el bloque demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado de supervisar la política exterior norteamericana, que lidera el congresista Gregory Meeks (Nueva York).

“El respaldo de Milei es una intrusión inapropiada en nuestra democracia. Las elecciones norteamericanas son decididas por los votantes norteamericanas, no por jefes de Estado extranjeros”, señaló mediante un comunicado publicado en su cuenta de X.

RM @RepGregoryMeeks: President Milei’s endorsement is an inappropriate intrusion into our democracy. American elections are decided by American voters, not foreign heads of state. The U.S. and Argentina share a longstanding relationship built on mutual respect and shared… https://t.co/DMmAbHhNUT — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 20, 2026

“Estados Unidos y la Argentina comparten una relación de larga data construida sobre respeto mutuo y valores democráticos compartidos. Milei debería respetar esos principios, y el Congreso debe seguir aclarando que cualquier interferencia electoral extranjera es inaceptable”, añadió la nota.

Además del respaldo electoral de Milei, Salazar también sumó el apoyo a su candidatura del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Luego de que en su visita de la semana pasada a Washington le diera un fuerte apoyo a Donald Trump de cara a los comicios de medio término, Milei le envió mediante un video su respaldo Salazar, quien en su campaña en busca de la reelección para un escaño había provocado un temblor en las filas oficialistas al lanzar una dura crítica a la política migratoria del presidente norteamericano.

“Hola, Miami. Les habla Javier Milei para enviarle todo mi apoyo a mi querida amiga María Elvira Salazar. Es una de las voces más firmes y respetadas del continente. Defiende la libertad, la democracia, el libre mercado y el derecho de cada persona a prosperar mediante su propio esfuerzo. Necesitamos en Washington líderes que comprendan a América Latina, enfrenten a los zurdos socialistas y denuncien sin miedo los horrores y las muertes que el socialismo ha dejado su paso”, señaló el Presidente en un video de 40 segundos posteado por la congresista en su cuenta de X.

Freedom brings us together. 🇺🇸🇦🇷



I’m honored to have President Javier Milei’s endorsement for my reelection to the United States Congress.



He understands what is at stake in our hemisphere: defending freedom, democracy, free markets, and the right of every person to build a… https://t.co/XSQqeGox0a — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 19, 2026

“Esa líder es María Elvira Salazar. Por eso apoyo firmemente su reelección en el Congreso de Estados Unidos. ¡Viva la libertad, carajo!“, cerró Milei, que tiene en la administración Trump a su principal aliado internacional.

En los comicios, los republicanos pondrán en juego su control de ambas cámaras del Capitolio, mientras las encuestas anticipan un avance demócrata. El resultado de estas elecciones podría redefinir los dos años que restan del mandato de Trump.

La semana pasada, Salazar -una histórica aliada de Trump de origen cubano y congresista del Distrito 27, que abarca el condado Miami-Dade- buscó matizar el fuerte reproche que había hecho en septiembre a la política migratoria de la Casa Blanca, una de las estrategias insignia del gobierno, que llevaron al presidente a despegarse de la postura de la legisladora.

“No estoy de acuerdo con ella. Yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. María ganó solo gracias a mí”, había dicho Trump en el Salón Oval, al ser consultado por un periodista. Allí señaló que, de todos modos, seguiría respaldando a Salazar.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar pic.twitter.com/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

En un video grabado frente a la Casa Blanca, la congresista había denunciado que las políticas migratorias del gobierno republicano “fueron demasiado lejos”, en plena escalda de arrestos de migrantes en situación irregular, y advirtió que “los mismos hispanos” que llevaron nuevamente a Trump al poder en 2024 “hoy se sienten traicionados”.

Tras una furiosa reacción de Trump en su red Truth Social -llegó a repostear un mensaje que calificaba a la congresista de “traidora”-, Salazar contó el jueves que mantuvo un diálogo con el presidente, en el que se mostró “receptivo”, y anticipó que firmaría una ley que ella impulsa para regularizar a migrantes sin antecedentes criminales de sectores económicos claves, aunque sin ofrecer la ciudadanía.

“No es que lo convencí. Es que el presidente es un hombre inteligente y sabe que el 20% del PBI de este país depende de cinco industrias que dependen de esa mano de obra intensa, y que muchos de ellos no tienen papeles”, señaló la legisladora a la agencia EFE en un evento en Casa Cuba, en Miami.

Allí defendió su propuesta de Ley Dignidad, proyecto bipartidista presentado por Salazar y la congresista demócrata Verónica Escobar (Texas) para legalizar a inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajen en industrias de la construcción, agricultura, salud, hospitalidad y alimentos.

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump. Al Drago/Getty Images/AFP - AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

En los comicios del 3 de noviembre, Salazar se enfrentará a la experiodista Eliott Rodríguez, que obtuvo la nominación demócrata para representar al Distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes con una propuesta enfocada en resolver la crisis del elevado costo de vida que afecta a los residentes del sur del estado. Las encuestas anticipan una contienda pareja.