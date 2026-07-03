Los "héroes" de Canadá quieren alargar estadía ante un Marruecos exigido al límite

El Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable recorrido en el Mundial 2026 cuando enfrente este sábado a un favorito pero desgastado Marruecos en Houston, en un duelo donde el ganador se verá con Francia o Paraguay en cuartos de final.

Los Leones del Atlas parten como favoritos. Con la experiencia acumulada tras su cuarto lugar en Catar 2022 y un plantel repleto de talento, los marroquíes cuentan con argumentos de sobra para afrontar este compromiso desde una posición de fuerza.

Empezando con el arquero Yassine Bounou hasta el delantero Ismael Saibari, una de las revelaciones del torneo y reciente incorporación del Bayern Munich, Marruecos dispone de figuras en todas sus líneas. A ellos se suman el capitán, Achraf Hakimi, y la joven promesa Ayyoub Bouaddi, volante del Lille de 18 años.

"Soy de Marruecos y soy francés. Tengo dos nacionalidades. Creo que eso es una gran ventaja. Pero jugar para Marruecos es algo muy especial. Me siento muy orgulloso y trato de darlo todo cada vez que estoy en la cancha", aseguró Bouaddi.

Pero este Mundial, marcado por las sorpresas, el intenso calor y los largos desplazamientos, podría convertir el duelo ante Canadá, una de las selecciones anfitrionas, en una complicación para los africanos.

En dieciseisavos, Marruecos tuvo que exigirse al máximo el lunes en Monterrey para eliminar a Países Bajos. Tras empatar 1-1, necesitó una agotadora prórroga y una dramática definición por penales para imponerse por 3-2. Además, llega a Houston con un día menos de descanso que los canadienses, que vencieron a Sudáfrica por 1-0 el domingo en Los Ángeles.

"Canadá es buen equipo. Juega muy bien al fútbol. Pero seguiremos trabajando y estaremos preparados para enfrentarlo", comentó por su parte el extremo Ayoube Amaimouni, del Eintracht Francfort.

- Marsch, casi local -

Esa diferencia de descanso podría resultar decisiva cuando salgan al campo este sábado a las 12.00 locales (17.00 GMT) en el Houston Stadium, un recinto techado y climatizado que es un alivio para futbolistas que acumulan desgaste físico tras varias semanas de competición.

Los Canucks buscarán aprovechar esa ventaja, precisamente el día en que Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, su fiesta nacional. Sería una revancha simbólica para Marsch, exmediocampista estadounidense cuya carrera como entrenador ha alternado éxitos y decepciones.

Tras pasos destacados por Nueva York y Salzburgo, vivió etapas menos exitosas en Leipzig y Leeds United, además de quedarse sin la oportunidad de dirigir a la selección estadounidense.

El técnico, de 52 años, esperaba asumir las riendas del combinado nacional en 2024, pero la federación finalmente optó por el argentino Mauricio Pochettino.

El duelo es también una oportunidad para que Canadá busque una revancha ante los marroquíes: en Catar 2022, Los Leones del Atlas vencieron a los ya eliminados Canucks por 2-1 en fase de grupos y no pararon hasta llegar a semifinales.

- Los canadienses ya son héroes -

Marsch ha sabido sacar provecho de una situación que inicialmente parecía poco prometedora y se ha entregado por completo al proyecto canadiense.

Canadá, un país mucho más identificado con el hockey sobre hielo que con el fútbol y que había perdido todos sus partidos en sus dos participaciones mundialistas anteriores (1986 y 2022), no solo superó por primera vez la fase de grupos, sino que además consiguió su primer triunfo en una ronda de eliminación directa.

Marsch ha dotado al equipo de identidad y confianza, además de fortalecer un espíritu colectivo que se ha convertido en una de sus principales armas.

"Son héroes canadienses", les dijo a sus jugadores en un discurso dentro del vestuario que se hizo viral tras la victoria sobre los Bafana Bafana.

"Hay quienes creen que nuestra unión en el campo es solo una puesta en escena y, sinceramente, me importa muy poco lo que piensen", añadió después en conferencia de prensa. "Lo único que me importa es nuestro equipo y lo que hacemos juntos".

Una victoria ante el favorito Marruecos llevaría a Marsch y a sus "héroes" a una dimensión completamente distinta.