Los Knicks aniquilan por 51 puntos a Atlanta y los Sixers fuerzan el juego final ante Boston

Los New York Knicks lograron este jueves una victoria histórica sobre los Atlanta Hawks para superar la primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras los Philadelphia 76ers forzaron un séptimo y definitivo juego frente a los Boston Celtics.

Esta eliminatoria tendrá su desenlace el sábado, cuando los Knicks conocerán a su rival de semifinales de la Conferencia Este

De momento, los neoyorquinos lograron su boleto por un global de 4-2 y una última y aplastante victoria 140-89 en la cancha de los Hawks, bordeando la mayor paliza en la historia de los playoffs.

Los Knicks sí fijaron un nuevo récord para una primera mitad de un partido de postemporada, con una ventaja de 47 puntos (83-36).

En esa primera parte para la historia, los Knicks batieron varios récords de su franquicia, como el de más puntos (83), asistencias (21) y robos (12).

Atlanta, que estaba obligado a ganar para seguir con vida, se adelantó brevemente por 11-9, antes de venirse abajo de forma dramática ante unos Knicks rebosantes de intensidad y acierto en el tiro.

Cuando la ventaja llegó a 50 puntos (70-22), y la frustración cundió entre el cuadro local, su escolta Dyson Daniels fue expulsado junto con el pívot Mitchell Robinson al encararse tras un forcejeo en un tiro libre.

A la vuelta del vestuario, los Knicks llegaron a tener una distancia máxima de 61 puntos (101-40) con cuatro minutos jugados del tercer cuarto.

En el último parcial los Knicks sentaron a sus titulares, que no llegaron a 30 minutos en cancha, al igual que hicieron los locales pese a que estaban siendo ridiculizados ante su público del State Farm Arena.

- Al borde del récord -

Atlanta necesitó pelear hasta el último minuto para evitar la peor derrota de las eliminatorias, que seguirán siendo los 58 puntos de ventaja logrados por los Denver Nuggets ante los New Orleans Hornets en 2008 y por los Minneapolis Lakers frente a los St. Louis Hawks en 1956.

OG Anunoby, alero de los Knicks, fue el máximo anotador del juego con 29 puntos, 26 de ellos en una frenética primera mitad, mientras su compañero Karl-Anthony Towns acumuló 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

El pívot dominicano-estadounidense sumó así el segundo triple doble en playoffs de su carrera. Únicamente Walt Frazier logró más de un triple doble en postemporada con el uniforme de los Knicks.

"No podemos simplemente estar a la altura del momento, tenemos que superarlo. Creo que hicimos un gran trabajo en eso esta noche", declaró Towns.

"Perder de la manera en que lo hicimos, especialmente dado el entusiasmo y el apoyo que recibimos de la gente en esta pista, decepciona en muchos sentidos", reconoció Quin Snyder, entrenador de Atlanta.

Los Hawks se habían metido en las eliminatorias a pesar de que en enero vendieron a su estrella, Trae Young, y le llegaron a dar un buen susto a los Knicks cuando tomaron el mando de la serie por 2-1.

- Celtics en problemas -

Nueva York, presente por cuarto año seguido en las semifinales de conferencia, suspira por alcanzar sus primeras Finales desde 1999.

Para conocer a su próximo rival aún tendrá que esperar, ya que los Philadelphia 76ers vencieron el jueves 106-93 a los Boston Celtics y colocaron el empate 3-3 en la serie.

El escolta Tyrese Maxey comandó a unos Sixers que se han crecido con el regreso de Joel Embiid, que logró 19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Boston, segundo cabeza de serie y gran favorito al inicio de esta llave, no encontró alternativas a su gris noche en el tiro exterior, con un 29% (12-41) en lanzamientos de triple.

Jaylen Brown y Jayson Tatum se quedaron en apenas 18 y 17 puntos para los Celtics, que están al borde de ser apenas el decimocuarto equipo que se deja remontar un 3-1 a favor.

La jornada concluía con el sexto episodio de la serie del Oeste entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves, que dominaban por 3-2 y tenían la posibilidad de avanzar a semifinales del sector frente a su público.