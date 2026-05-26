Los Knicks barren a los Cavs y alcanzan su primera final de la NBA desde 1999

Los Knicks de Nueva York avanzaron este lunes a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 con una victoria imponente ante los Cleveland Cavaliers por 130-93, para extender a 11 partidos su récord de triunfos en los playoffs.

Un sólido Karl-Anthony Towns, que sumó 19 puntos y 14 rebotes, recibió el aporte de O.G. Anunoby y del suplente Landry Shamet, con 17 y 16 puntos cada uno, para sellar una cuarta victoria que no dejó dudas.

Nueva York luchará por la corona a partir del 3 de junio ante los San Antonio Spurs o los Oklahoma City Thunder, que empatan la serie a dos juegos (al ganador de 4 de 7).

Los Knicks, que solo han conquistado el título de la NBA en 1970 y 1973, salieron en Cleveland con bríos a cerrar la llave y llegaron a tener una ventaja de 61-32 durante el segundo cuarto.

Pese a que los Cavs recortaron la diferencia en el descanso con un 68-49, Nueva York se impuso gracias a su efectivo contraataque y a un sólido trabajo defensivo.

En el tercer cuarto se consolidó definitivamente la ventaja neoyorquina sobre los Cavaliers, que tuvieron en Donovan Mitchell a su líder en el tablero con 31 puntos.