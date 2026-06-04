Los Knicks de Brunson asaltan San Antonio en el arranque de las Finales

Con una remontada liderada por Jalen Brunson, los New York Knicks se anotaron el primer triunfo de las Finales de la NBA al imponerse este miércoles 105-95 en la cancha de los San Antonio Spurs.

Brunson, que anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto, salió vencedor de un espectacular duelo final con el fenómeno francés Victor Wembanyama, que logró 26 puntos y 12 rebotes.

Los Knicks, que remontaron una desventaja de 14 puntos en el tercer cuarto, suman 12 partidos invictos en estos playoffs en busca de su primer anillo de campeones desde 1973.

"Simplemente nos mantuvimos unidos... No fue nuestra noche, ni mi noche durante gran parte del partido, pero seguimos buscando la manera y poco a poco fuimos recortando distancias", dijo Brunson, que tuvo que recibir atención médica al final del primer cuarto.

"Voy a estar bien", dijo sobre su estado físico.

Las fieles celebridades de los Knicks, como los actores Ben Stiller y Timothee Chalamet, viajaron hasta Texas para no perderse el regreso del equipo neoyorquino a unas Finales tras 27 años de ausencia.

Los aficionados de la Gran Manzana se hicieron sentir en el Frost Bank Center para contrarrestar la localía de San Antonio, que arrancaba la eliminatoria como gran favorito tras destronar el sábado al Oklahoma City Thunder.

Wembanyama, que superó en esa serie al MVP Shai Gilgeous-Alexander, no tuvo este miércoles el mismo impacto en ataque, terminando con 6-21 en tiros de campo y 2-9 en triples.

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, que logró 18 puntos y 12 rebotes, logró sacar de la zona a Wemby, que sólo marcó diferencias en el último cuarto.

"Estoy muy orgulloso de la defensa que hemos mostrado aquí esta noche", dijo Towns a ESPN. "Nuestro ataque no ha estado a la altura pero la defensa sí lo hizo, y por eso nos vamos de aquí con una victoria en una noche en la que no tiramos bien".

- Susto de Brunson -

Las primeras Finales en San Antonio desde 2014 se pusieron en marcha con las leyendas de la pasada dinastía de los Spurs en la grada: Tim Duncan, Emanuel Ginóbili y su guía desde el banco, Gregg Popovich.

Brunson anotó el primer triple pero fue la única canasta del héroe de los Knicks en un primer cuarto accidentado, en el que necesitó de atención médica en el vestuario.

A dos minutos del fin del periodo, el base recibió un golpe en la pierna derecha por parte de Harrison Barnes, alero de San Antonio, que caía sobre la pista tras un forcejeo con Landry Shamet cerca del aro.

La afición neoyorquina presente se llevó un gran susto al ver cómo su líder caminaba con dificultades hacia el vestuario pero respiró con su regreso al inicio del segundo cuarto.

El dominio inicial de los Knicks fue neutralizado con la salida desde el banco de Dylan Harper, el jugador revulsivo de San Antonio.

El base novato cambió el ritmo del partido con ocho rápidos puntos que pusieron por delante 19-14 a los locales.

- Selfie frente a Wembanyama -

Los jugadores interiores de los Knicks trataron de frenar al impetuoso Harper replegándose en la pintura pero eso facilitó que Julian Champagnie tuviera espacios para acribillarlos desde la línea exterior.

El alero castigó al equipo de su natal Nueva York con cinco triples en la primera mitad.

Los siete puntos de desventaja de los Knicks al descanso (55-48) se agrandaron hasta una ventaja máxima de 14 al ecuador del tercer cuarto, cuando los Knicks reaccionaron con fuerza.

Sin la amenaza de Wembanyama, descansando en el banco, Towns encontró el camino despejado para atacar el aro.

Un tiro de media distancia de Brunson empató el marcador poco antes del inicio del último cuarto, cuando la figura del base se agrandó como es habitual.

El líder de los Knicks encadenó ocho puntos seguidos para tomar una ventaja de 94-86 antes de que en una insólita imagen, un aficionado irrumpiera en la pista para tomarse una selfie frente a Wembanyama.

El francés, con 11 puntos en el último cuarto, puso por delante a los locales pero Brunson demostró de nuevo su jerarquía en los momentos calientes para decantar la balanza del lado de Nueva York.

Los Spurs tratarán de igualar la serie en el segundo asalto del viernes antes de que las Finales se desplacen a Nueva York.