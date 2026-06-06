Los Knicks ponen contra las cuerdas a los Spurs al avanzarse 2-0 en las Finales

Los New York Knicks lograron este viernes un agónico triunfo 105-104 en la cancha de los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 2-0 en el global de las Finales de la NBA, a sólo dos triunfos de su primer título desde 1973.

La superestrella local Victor Wembanyama falló un tiro casi sobre la bocina que zanjó el triunfo de los Knicks, que tienen todo a su favor en las primeras Finales que disputan este siglo.

Los neoyorquinos hospedarán ante su público del Madison Square Garden el tercer duelo de la serie el lunes, con la anunciada presencia del presidente Donald Trump, y el cuarto del miércoles.

Los Spurs necesitan una hazaña nunca vista en la NBA ya que ningún equipo ha ganado unas Finales después de perder los dos primeros partidos como local.

El equipo de Wembanyama, máximo anotador del partido con 29 puntos y 9 rebotes, está contra la pared en una eliminatoria en la que partía como favorito después de destronar al campeón Oklahoma City Thunder en una extenuante final de la Conferencia Oeste de siete partidos.

Wembanyama, en sus primeros playoffs a los 22 años, tuvo una primera mitad muy discreta siendo superado por Karl-Antony Towns y lanzando solo cuatro veces pero despertó en la segunda anotando 22 puntos.

Los Knicks de Towns (21 puntos) y Jalen Brunson (20), que tuvieron casi una semana más de descanso, siguen mostrándose como una máquina perfectamente engrasada.

Hasta 13 victorias consecutivas encadenan los neoyorquinos, una racha que sólo habían alcanzado antes en playoffs los Golden State Warriors de 2017, que sumaron 15 seguidas.

Con su triunfo del viernes, los Knicks son el tercer equipo en la historia en ganar los dos primeros partidos de unas Finales como visitantes, después de los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1993 y los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon en 1995, ambos campeones.

"No sentimos que hayamos jugado bien ni a nuestro nivel, al menos en los últimos dos partidos", dijo el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, tratando de levantar la moral de su joven grupo.

"Nueva York ha jugado muy bien pero si en el tercer partido jugamos nuestro estilo de básquet, a nuestro nivel, estaremos muy bien", aseguró.

- Errores de Wemby -

En un Frost Bank Center plagado de aficionados de los Knicks, los Spurs estuvieron a punto de evitar el desastre en una espectacular remontada después de haber perdido el mando del juego antes del descanso.

Los Knicks, que en el primer partido remontaron 14 puntos en contra, esta vez levantaron una desventaja de 12 puntos que los Spurs construyeron gracias a la reacción de De'Aaron Fox.

El base All Star, que ha rendido a un nivel muy bajo en unos playoffs en los que arrastra un esguince de tobillo, terminó con 20 puntos mientras el novato Dylan Harper sumó 15 con un rol clave en la recta final.

Jalen Brunson, héroe del primer triunfo el miércoles, anotó ocho de los primeros 13 puntos de su equipo antes de ceder la iniciativa a Towns y a tiradores como Mikal Bridges, demoledor con 20 puntos y cuatro triples.

Towns, astuto y efectivo como nunca en su carrera, logró sacar de la bombilla a Wembanyama y hacerse espacio para atacar con potencia el aro.

Un triple del pívot puso por delante a los Knicks al borde del descanso levantando de sus asientos a sus numerosos seguidores, incluidos los incondicionales Ben Stiller y Timothee Chalamet.

El pívot siguió poniendo en problemas a Wemby en el tercer cuarto mientras Bridges clavaba triples sin fallo para mantener en cabeza a los Knicks.

Los visitantes se distanciaron 97-83 a falta de seis minutos para el final cuando Fox, Harper y Wembanyama lideraron una remontada que devolvió la ilusión al público local, destrozada después por dos errores fatídicos de su ídolo francés.

Wemby cometió primero una pérdida de balón, con un pase a la espalda de Stephon Castle con el juego empatado a 9,5 segundos del final.

Brunson le dio otra oportunidad a San Antonio al fallar uno de sus dos tiros libres posteriores pero Wembanyama, en la última posesión, se jugó un tiro de media distancia frente al pívot Mitchell Robinson que rebotó en el aro ante el shock de los seguidores texanos.

"Un gran jugador hizo un gran tiro, pero simplemente no entró", dijo Towns tras su gran defensa sobre Wembanyama. "Es un jugador que solo aparece una vez por generación. Tienes que ponérselo difícil, así que recurro a mi experiencia, a mi tamaño, a mi habilidad, e intento complicarle las cosas".