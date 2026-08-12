Los Lakers de la NBA serán vendidos por US$ 12.500 millones, según ESPN

Los Angeles Lakers serán vendidos a Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa a uno de los equipos más emblemáticos de la NBA en 12.500 millones de dólares, informó ESPN este miércoles

La venta, a falta de confirmación oficial, supondría un precio récord para la poderosa liga de baloncesto estadounidense

El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas, según ESPN

La transacción se produciría más de un año después de que el multimillonario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria en el equipo angelino por 10.000 millones de dólares

Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump

Joshua Kushner, a través del fondo Thrive Eternal, estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA

La iniciativa provocó un sismo en el mundo del fútbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad del balompié, Gianni Infantino

La compra de Walter, anunciada en junio del año pasado, en su momento puso fin a los 46 años de dominio de la familia Buss sobre el gigante de la NBA

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la liga estadounidense, solo superados por los Boston Celtics

En sus nóminas han desfilado algunas de las mayores estrellas del baloncesto mundial, como Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal y el fallecido Kobe Bryant

Su más reciente figura, LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, dejó el equipo hace menos de un mes para unirse a los Philadelphia 76ers tras pasar ocho años y ganar un título con los angelinos