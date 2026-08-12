El presidente Trump habló sobre su salida secreta de Turquía tras recibir amenazas: “No pregunté demasiado”

Donald Trump confirmó que fue trasladado en secreto a otra aeronave durante su salida de Turquía, después de la cumbre de la OTAN del 8 de julio, debido a una advertencia de seguridad. Al ser consultado sobre el operativo el martes 11 de agosto, sostuvo: “Los presidentes sin importancia no reciben amenazas”.

Trump explicó por qué cambió de avión para salir de Turquía

El mandatario señaló que la decisión correspondió al Servicio Secreto y al Ejército y que él siguió las instrucciones de sus equipos de resguardo. “Yo simplemente sigo lo que ellos quieren que haga”, afirmó ante periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Cuando le preguntaron por la naturaleza de la advertencia, el mandatario dijo que no quiso conocer los detalles: “No pregunté demasiado al respecto. Recibo muchas amenazas”, respondió.

Según Associated Press, Trump confirmó así los reportes sobre el operativo secreto y explicó que sus equipos querían que utilizara una aeronave diferente para abandonar Turquía.

Cómo fue la salida secreta de Trump de Turquía

De acuerdo con Associated Press, el operativo ocurrió el 8 de julio. Trump había abordado públicamente una aeronave presidencial frente a los periodistas que cubrían el viaje.

Sin embargo, posteriormente fue trasladado hasta un avión militar mediante un vehículo de catering del aeropuerto. Mientras tanto, el avión que los periodistas creían que transportaba al presidente estadounidense continuó su recorrido con integrantes de la prensa y parte del personal de la Casa Blanca a bordo.

The Washington Post informó que la maniobra permitió ocultar cuál de las aeronaves llevaba al mandatario. Incluso, algunos miembros del personal de la Casa Blanca tampoco conocían el cambio de avión.

La posible amenaza contra Trump vinculada con Irán

Los primeros reportes sobre el operativo señalaron que el cambio de aeronave estuvo relacionado con una posible amenaza iraní contra Trump. The Washington Post informó que funcionarios estadounidenses consideraban que existía una amenaza de asesinato procedente de Irán.

La Casa Blanca no confirmó públicamente todos los detalles de esa amenaza y en las declaraciones Trump evitó dar detalles sobre los motivos de seguridad que dieron lugar al operativo.

Trump señaló que la decisión correspondió al Servicio Secreto y al Ejército y que siguió las instrucciones de sus equipos de seguridad AP Photo/Mark Schiefelbein

El operativo en el marco del conflicto de EE.UU. con Irán y en un contexto de advertencias de inteligencia sobre posibles ataques contra el presidente norteamericano. The Washington Post señaló que el avión en el que inicialmente subió Trump en Turquía funcionó como una aeronave señuelo.

El antecedente de Bill Clinton sobre el cambio de avión de Trump

Según Associated Press, el procedimiento tiene un antecedente durante la presidencia de Bill Clinton. En marzo de 2000, durante un viaje a Pakistán, la Casa Blanca utilizó una aeronave alternativa para dificultar la identificación del avión presidencial.

Los primeros reportes sobre el operativo señalaron que el cambio de aeronave estuvo relacionado con una posible amenaza iraní contra Trump Jacquelyn Martin - AP

La diferencia principal fue que, en aquel caso, los periodistas que cubrían el viaje habían sido informados previamente sobre el cambio y sus implicancias de seguridad. En el operativo de Trump, muchos de quienes permanecieron en la aeronave desconocían que el mandatario había abandonado el avión.

El caso de Trump permaneció en secreto durante varias semanas, hasta que los detalles del operativo fueron publicados por medios estadounidenses.