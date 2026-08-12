El emotivo reencuentro de la niñera argentina con su novio en el aeropuerto tras ser liberada por el ICE

FILADELFIA.– “Me siento muy bendecida, para ser sincera. No puedo creer toda la gente que me está apoyando, tanto acá en Estados Unidos como en Argentina”, dijo Iliana Lick, la niñera argentina de 30 años que fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que, tras pasar más de un mes bajo custodia, regresó a Filadelfia después de pagar una fianza de 10.000 dólares.

Lick habló con NBC Philadephia al llegar al aeropuerto de Filadelfia, todavía conmovida por lo ocurrido. “Estoy en shock, todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada”, dijo. La argentina también aprovechó para cuestionar el trato recibido durante su detención: “Hay personas que no son criminales, que tienen familias y son trabajadoras. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto”.

La foto que compartió el novio de Iliana

“Espero que esto cambie para bien. Todos cometemos errores en la vida, pero no somos criminales y fuimos tratados como si lo fuéramos”, agregó Lick, quien contó que durante el vuelo de regreso pensó especialmente en sus amigos. “Extraño a mi grupo de amigos. Estuve llorando en el avión pensando en ellos”, relató.

Tras sus declaraciones, la mujer se reencontró con su novio, Steven Melchiorre, quien la esperaba en el aeropuerto. Ambos se fundieron en un largo y emotivo abrazo.

La argentina había sido detenida el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando se disponía a viajar, según explicó su abogada de inmigración, Ana Ferreira. Lick había llegado a Estados Unidos desde Argentina en 2023 con una visa de turista que posteriormente fue prorrogada y tenía una solicitud de asilo pendiente. Según su defensa, se encontraba a la espera de una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) cuando fue arrestada por agentes de ICE.

La detención sorprendió especialmente a su entorno porque, de acuerdo con Ferreira, Lick “nunca estuvo ni un solo día de forma ilegal” en Estados Unidos. “Estaba haciendo todo lo posible para intentar permanecer en Estados Unidos legalmente”, sostuvo la abogada.

Ferreira también señaló que la detención ocurrió durante un viaje dentro del territorio estadounidense, algo que, según explicó, personas en circunstancias similares habían podido realizar anteriormente sin inconvenientes. “Es impactante. Llevo 11 años haciendo esto y nunca nos habíamos encontrado con algo así”, dijo la abogada a medios locales.

Iliana Lick agradeció en instagram a la gente que la apoyó en este difícil proceso

Tras su arresto en Filadelfia, Lick fue trasladada a un centro de detención en Nuevo México, donde permaneció aproximadamente un mes. El viernes pasado obtuvo la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares, aunque debió esperar varios días para completar los trámites administrativos antes de abandonar el centro.

Melchiorre había iniciado una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos legales y la fianza. Según contó, Lick fue liberada el lunes 10 de agosto y pasó esa noche en un hotel de El Paso, antes de tomar el vuelo de regreso a Filadelfia el martes.

“Tras más de un mes de incertidumbre, detención, traslados, audiencias judiciales, retrasos y espera, Iliana por fin está de vuelta en Filadelfia, en casa, junto a quienes la quieren”, escribió Melchiorre en sus redes sociales.

Iliana Lick y su novio

“Realmente no hay palabras para describir lo que se siente al tenerla de vuelta. Estas últimas semanas han sido agotadoras, aterradoras y, por momentos, abrumadoras. Pero hoy celebramos algo que esperábamos y por lo que rezábamos desde el principio: Iliana está en casa”, agregó.

El novio de la argentina remarcó, sin embargo, que la liberación no supone el final del proceso migratorio. “Su caso de inmigración sigue en curso y aún quedan pasos por delante, pero ahora podrá afrontarlos desde casa en lugar de hacerlo desde un centro de detención del ICE”, señaló.

Melchiorre también agradeció a quienes colaboraron con la campaña para conseguir los recursos necesarios para afrontar el proceso. “Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que apoyaron a Iliana durante esta dura experiencia”, escribió.

“A quienes donaron, compartieron su historia, contactaron a organizaciones, acudieron a los medios de comunicación, enviaron mensajes, rezaron por ella o simplemente la tuvieron presente en sus pensamientos: gracias. Su apoyo nos ayudó a superar algunos de los días más difíciles de nuestras vidas”, añadió.

La familia de Iliana Lick organizó un GoFundMe para costear la defensa legal de la argentina Captura de pantalla/GoFundMe

“Iliana ha demostrado una fortaleza increíble durante todo este proceso, y verla caminar por el aeropuerto hoy fue un momento que jamás olvidaré”, agregó Melchiorre. “Solo sentimos gratitud por tenerla de vuelta donde pertenece”, aseguró.

La liberación se produjo en un contexto de mayor presión migratoria en Estados Unidos, donde las autoridades intensificaron los controles y las detenciones de personas que se encuentran en procesos migratorios.