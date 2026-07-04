Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo de fútbol

Máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo, después de que Lionel Messi se convirtiera el viernes en el primer futbolista en alcanzar los 20 goles en el torneo, tras marcar en la victoria 3-2, en la prórroga, de la Argentina sobre Cabo Verde por los dieciseisavos de final:

. *Lionel Messi (ARG/20 goles en 30 partidos, de la edición de 2006 hasta hoy)

. *Kylian Mbappé (FRA/18 goles en 18 partidos, de 2018 hasta hoy)

. Miroslav Klose (GER/16 goles en 24 partidos, de 2002 a 2014)

. Ronaldo Nazario (BRA/15 goles en 19 partidos, de 1998 a 2006)

. Gerd Müller (GER/14 goles en 13 partidos, en 1970 y 1974)

. Just Fontaine (FRA/13 goles en seis partidos, en la edición de 1958)

. *Harry Kane (ENG/13 goles en 15 partidos, de 2018 hasta hoy)

. Pelé (BRA/12 goles en 14 partidos, de 1958 a 1970)

. Jürgen Klinsmann (GER/11 goles en 17 partidos, de 1990 a 1998)

. Sandor Kocsis (HUN/11 goles en cinco partidos, en la edición de 1954)

. Gabriel Batistuta (ARG/10 goles en 12 partidos, de 1994 a 2002)

. *Cristiano Ronaldo (POR/11 goles en 26 partidos, de 2006 hasta hoy)

* Jugadores en activo